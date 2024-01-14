14 января 2024

Бастрыкин: блогер Лерчек с мужем погасили долг перед государством

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Чекалины признали вину, заявил Бастрыкин Фото:

Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Они (Чекалины — прим. URA.RU) признали вину в уклонении от уплаты налогов, в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. Прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов», — отметил Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) было прекращено, об этом ранее сообщил ее адвокат. С нее также сняли все ограничения.

Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.

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Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Они (Чекалины — прим. URA.RU) признали вину в уклонении от уплаты налогов, в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. Прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов», — отметил Бастрыкин в интервью РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) было прекращено, об этом ранее сообщил ее адвокат. С нее также сняли все ограничения. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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