Развлечения Знаменитости Бастрыкин: блогер Лерчек с мужем погасили долг перед государством 15 января 2024 в 06:34 Размер текста - 17 + Чекалины признали вину, заявил Бастрыкин Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Они (Чекалины — прим. URA.RU) признали вину в уклонении от уплаты налогов, в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. Прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов», — отметил Бастрыкин в интервью РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) было прекращено, об этом ранее сообщил ее адвокат. С нее также сняли все ограничения. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. «Они (Чекалины — прим. URA.RU) признали вину в уклонении от уплаты налогов, в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. Прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов», — отметил Бастрыкин в интервью РИА Новости. Уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) было прекращено, об этом ранее сообщил ее адвокат. С нее также сняли все ограничения. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям