Челябинск 15 января застрял в заторах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в 7:45 утра уже составляли десять баллов.
Самая напряженная ситуация — в северо-западном районе на въезде в город со стороны Кременкуля. Движение замедлено по плотине через Шершневское водохранилище по улицам Блюхера, Доватора, проспекту Ленина, Копейскому шоссе и Героев Танкограда.
На дорогах Челябинска на прошлой неделе были зафиксированы рекордные 11-бальные пробки. По данным сервиса «2ГИС», 10 января движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.