14 января 2024
13 января 2024

Челябинск встал в 10-балльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пробки. Челябинск, пробка, снегопад, затрудненное движение, лица ленина
Утром 15 января Челябинск снова «сковали» пробки Фото:

Челябинск 15 января застрял в заторах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в 7:45 утра уже составляли десять баллов.

Самая напряженная ситуация — в северо-западном районе на въезде в город со стороны Кременкуля. Движение замедлено по плотине через Шершневское водохранилище по улицам Блюхера, Доватора, проспекту Ленина, Копейскому шоссе и Героев Танкограда.

На дорогах Челябинска на прошлой неделе были зафиксированы рекордные 11-бальные пробки. По данным сервиса «2ГИС», 10 января движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии.

Челябинск снова встал в огромную пробку
Челябинск снова встал в огромную пробку

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Челябинск 15 января застрял в заторах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в 7:45 утра уже составляли десять баллов. Самая напряженная ситуация — в северо-западном районе на въезде в город со стороны Кременкуля. Движение замедлено по плотине через Шершневское водохранилище по улицам Блюхера, Доватора, проспекту Ленина, Копейскому шоссе и Героев Танкограда. На дорогах Челябинска на прошлой неделе были зафиксированы рекордные 11-бальные пробки. По данным сервиса «2ГИС», 10 января движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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