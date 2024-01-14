Утром 15 января Челябинск снова «сковали» пробки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск 15 января застрял в заторах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в 7:45 утра уже составляли десять баллов.

Самая напряженная ситуация — в северо-западном районе на въезде в город со стороны Кременкуля. Движение замедлено по плотине через Шершневское водохранилище по улицам Блюхера, Доватора, проспекту Ленина, Копейскому шоссе и Героев Танкограда.

На дорогах Челябинска на прошлой неделе были зафиксированы рекордные 11-бальные пробки. По данным сервиса «2ГИС», 10 января движение встало во всех районах города. На картах сервиса указано, что пробки достигли 11 баллов. В городе парализованы основные транспортные артерии.