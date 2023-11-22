Учения НАТО на Балтике не исключают сценарий захвата территорий РФ

23 ноября 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Натовские военные учатся минировать Балтийское море и высаживать десант Фото: miliman/pickupimage.com Силы НАТО в рамках полномасштабных учений в Балтийском море могут отрабатывать сценарий захвата части территорий РФ. К активной фазе маневров альянс приступили 22 ноября, сообщают российские военные аналитики. «На учениях НАТО может отрабатываться сценарий захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и последующая блокада Финского залива и Калининградской области. К северо-западным границам РФ подошла группировка, включающая в себя свыше пяти тысяч военных, 30 кораблей и порядка 20 самолетов и вертолетов. Официально объявленный сценарий учений не скрывает наступательный характер действий», — отмечают эксперты в беседе с «Известиями». Сейчас техника НАТО курсирует примерно в 200 км от российских границ. Территория учений охватывает южное побережье Финляндии, Аландские острова и западную часть Финского залива. Подобные маневры силы альянса проводит в регионе регулярно, но в 2023 году они приобрели явно агрессивный характер, указывают аналитики. Перед стартом кампании финский командующий учениями Юхапекка Раутава заявил, что натовские «противоминные корабли привлечены неслучайно». По данным издание Argumenti, в данный момент США и Брюссель занимаются накачиванием Восточной Европы оружием. Основная цель — начать войну НАТО против России в 2030 году. При этом высшие чины ВСУ, знакомые с натовскими тактиками, отмечают, что альянсу нечего противопоставить российским военнослужащим. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российские корабли успешно справляются с задачи по сдерживанию Военно-морских сил Североатлантического альянса в Мировом океане, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силы НАТО в рамках полномасштабных учений в Балтийском море могут отрабатывать сценарий захвата части территорий РФ. К активной фазе маневров альянс приступили 22 ноября, сообщают российские военные аналитики. «На учениях НАТО может отрабатываться сценарий захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный и последующая блокада Финского залива и Калининградской области. К северо-западным границам РФ подошла группировка, включающая в себя свыше пяти тысяч военных, 30 кораблей и порядка 20 самолетов и вертолетов. Официально объявленный сценарий учений не скрывает наступательный характер действий», — отмечают эксперты в беседе с «Известиями». Сейчас техника НАТО курсирует примерно в 200 км от российских границ. Территория учений охватывает южное побережье Финляндии, Аландские острова и западную часть Финского залива. Подобные маневры силы альянса проводит в регионе регулярно, но в 2023 году они приобрели явно агрессивный характер, указывают аналитики. Перед стартом кампании финский командующий учениями Юхапекка Раутава заявил, что натовские «противоминные корабли привлечены неслучайно». По данным издание Argumenti, в данный момент США и Брюссель занимаются накачиванием Восточной Европы оружием. Основная цель — начать войну НАТО против России в 2030 году. При этом высшие чины ВСУ, знакомые с натовскими тактиками, отмечают, что альянсу нечего противопоставить российским военнослужащим. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, российские корабли успешно справляются с задачи по сдерживанию Военно-морских сил Североатлантического альянса в Мировом океане, передает телеканал 360.