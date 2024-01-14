14 января 2024

Главного свердловского десантника, обвиняемого во взятке, повысили в звании

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Евгения Тетерина. Екатеринбург, тетерин евгений
Повышение на фронте Евгений Тетерин получил перед Новым годом (фото от ноября 2021-го) Фото:

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, повысили до старшего лейтенанта. Он вернулся в Екатеринбург из зоны спецоперации РФ на Украине и участвует в суде по своему делу, передает корреспондент URA.RU.

О том, что Тетерин на фронте получил офицерское звание, агентство сообщало в октябре 2023-го, но тогда не было известно, какое именно. Во время заседания выяснилось, что 25 декабря Тетерин получил уже новые погоны.

В коррупционный скандал он попал в 2021 году. Тогда его обвинили в получении взятки. Речь идет о сумме в три миллиона рублей, которые, по версии следствия, Тетерин передал сотруднику Федеральной налоговой службы.

Обвинение уверяет, что за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. На спецоперацию он уехал в 2022 году.

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Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, повысили до старшего лейтенанта. Он вернулся в Екатеринбург из зоны спецоперации РФ на Украине и участвует в суде по своему делу, передает корреспондент URA.RU. О том, что Тетерин на фронте получил офицерское звание, агентство сообщало в октябре 2023-го, но тогда не было известно, какое именно. Во время заседания выяснилось, что 25 декабря Тетерин получил уже новые погоны. В коррупционный скандал он попал в 2021 году. Тогда его обвинили в получении взятки. Речь идет о сумме в три миллиона рублей, которые, по версии следствия, Тетерин передал сотруднику Федеральной налоговой службы. Обвинение уверяет, что за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. На спецоперацию он уехал в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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