Главного свердловского десантника, обвиняемого во взятке, повысили в звании

Повышение на фронте Евгений Тетерин получил перед Новым годом (фото от ноября 2021-го) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, которого обвиняют во взятке, повысили до старшего лейтенанта. Он вернулся в Екатеринбург из зоны спецоперации РФ на Украине и участвует в суде по своему делу, передает корреспондент URA.RU.

О том, что Тетерин на фронте получил офицерское звание, агентство сообщало в октябре 2023-го, но тогда не было известно, какое именно. Во время заседания выяснилось, что 25 декабря Тетерин получил уже новые погоны.

В коррупционный скандал он попал в 2021 году. Тогда его обвинили в получении взятки. Речь идет о сумме в три миллиона рублей, которые, по версии следствия, Тетерин передал сотруднику Федеральной налоговой службы.

Обвинение уверяет, что за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Тетерина отправили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест. На спецоперацию он уехал в 2022 году.