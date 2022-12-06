Главный свердловский десантник Тетерин избежал суда, отправившись на спецоперацию. Фото

07 декабря 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин попал в коррупционный скандал в 2021 году (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого подозревают в получении крупной взятки, не явился на заседание суда. Он отправился на спецоперацию, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Подсудимый на судебное заседание не явился», — сообщила судья. По информации адвоката Дмитрия Бушухина, Тетерин отправился в зону специальной военной операции, его местонахождение известно — Луганск. При этом он находится под подпиской о невыезде. В Верх-Исетском районе должно было состояться первое заседание по делу Тетерина. В итоге его перенесли на 29 декабря. В 2021 году Евгений Тетерин попал в крупный коррупционный скандал. По версии следствия, он получил три миллиона, которые должен был через посредника передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Предположительно, за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения, выявленные при проверке карьера под Екатеринбургом. Претензии к предприятию предъявлял Ростехнадзор. Тетерина отправили в СИЗО, но после этого перевели подсудимого под домашний арест. Судья перенесла заседание на 29 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адвокат Дмитрий Бушухин рассказал, что местонахождение его подзащитного известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, которого подозревают в получении крупной взятки, не явился на заседание суда. Он отправился на спецоперацию, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания Верх-Исетского районного суда. «Подсудимый на судебное заседание не явился», — сообщила судья. По информации адвоката Дмитрия Бушухина, Тетерин отправился в зону специальной военной операции, его местонахождение известно — Луганск. При этом он находится под подпиской о невыезде. В Верх-Исетском районе должно было состояться первое заседание по делу Тетерина. В итоге его перенесли на 29 декабря. В 2021 году Евгений Тетерин попал в крупный коррупционный скандал. По версии следствия, он получил три миллиона, которые должен был через посредника передать сотруднику Федеральной налоговой службы. Предположительно, за эти деньги чиновники должны были закрыть глаза на нарушения, выявленные при проверке карьера под Екатеринбургом. Претензии к предприятию предъявлял Ростехнадзор. Тетерина отправили в СИЗО, но после этого перевели подсудимого под домашний арест.