Курганского студента отправили в колонию за работу на спецслужбы Украины

15 января 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Молодой человек проведет в колонии пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Студента из Курганской области приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — рассказали в ведомстве. Молодого человека признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, студент получал инструкции от спецслужб и планировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Также юноша приговорен к году ограничения свободы после отбывания срока заключения.

Студента из Курганской области приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — рассказали в ведомстве. Молодого человека признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, студент получал инструкции от спецслужб и планировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Также юноша приговорен к году ограничения свободы после отбывания срока заключения.