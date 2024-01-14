14 января 2024
13 января 2024

Курганского студента отправили в колонию за работу на спецслужбы Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Молодой человек проведет в колонии пять лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Студента из Курганской области приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области.

«Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Молодого человека признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, студент получал инструкции от спецслужб и планировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Также юноша приговорен к году ограничения свободы после отбывания срока заключения.

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Студента из Курганской области приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ России по Курганской области. «Завербованного украинскими спецслужбами 20-летнего студента Курганский областной суд признал виновным в работе на спецслужбы Украины. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — рассказали в ведомстве. Молодого человека признали виновным в сотрудничестве с иностранным государством. По данным ФСБ, студент получал инструкции от спецслужб и планировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете, собирать и передавать данные о расположении подразделений силовых ведомств и воинских частей. Также юноша приговорен к году ограничения свободы после отбывания срока заключения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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