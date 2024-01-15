СК установил личности более тысячи воюющих в зоне СВО иностранных наемников

15 января 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

В рядах ВСУ насчитывается около 2500 тысяч иностранных наемников, заявили в СК РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более тысячи иностранных наемников, присоединившихся к ВСУ для участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, были идентифицированы Следственным комитетом России (СК). Общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч. «Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наемников, вступивших в ВСУ», — передает данные СК RT. Там добавили, что общее число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, составляет около 2,5 тысячи человек. Среди иностранных наемников наибольшую долю составляют граждане Грузии — 566 человек. Также в зоне СВО воюют порядка 500 человек из Великобритании и Соединенных Штатов, и 70 человек из Канады. Важно отметить, что уже 523 человека из этой группы получили статус «обвиняемые», заключили в СК. Ранее российские военные ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Подразделение наемника было атаковано ВС РФ. Также американские наемники сообщали, что ВСУ несут значительные потери, в то время как инициатива перешла в руки российских военных, передает «Утро.ру».

Более тысячи иностранных наемников, присоединившихся к ВСУ для участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, были идентифицированы Следственным комитетом России (СК). Общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч. «Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наемников, вступивших в ВСУ», — передает данные СК RT. Там добавили, что общее число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, составляет около 2,5 тысячи человек. Среди иностранных наемников наибольшую долю составляют граждане Грузии — 566 человек. Также в зоне СВО воюют порядка 500 человек из Великобритании и Соединенных Штатов, и 70 человек из Канады. Важно отметить, что уже 523 человека из этой группы получили статус «обвиняемые», заключили в СК. Ранее российские военные ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Подразделение наемника было атаковано ВС РФ. Также американские наемники сообщали, что ВСУ несут значительные потери, в то время как инициатива перешла в руки российских военных, передает «Утро.ру».