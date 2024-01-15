СК установил личности более тысячи воюющих в зоне СВО иностранных наемников

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В рядах ВСУ насчитывается около 2500 тысяч иностранных наемников, заявили в СК РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более тысячи иностранных наемников, присоединившихся к ВСУ для участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, были идентифицированы Следственным комитетом России (СК). Общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч.

«Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наемников, вступивших в ВСУ», — передает данные СК RT. Там добавили, что общее число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, составляет около 2,5 тысячи человек.

Среди иностранных наемников наибольшую долю составляют граждане Грузии — 566 человек. Также в зоне СВО воюют порядка 500 человек из Великобритании и Соединенных Штатов, и 70 человек из Канады. Важно отметить, что уже 523 человека из этой группы получили статус «обвиняемые», заключили в СК.

Ранее российские военные ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Подразделение наемника было атаковано ВС РФ. Также американские наемники сообщали, что ВСУ несут значительные потери, в то время как инициатива перешла в руки российских военных, передает «Утро.ру».

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Более тысячи иностранных наемников, присоединившихся к ВСУ для участия в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, были идентифицированы Следственным комитетом России (СК). Общее число наемников в рядах украинской армии достигает двух с половиной тысяч. «Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наемников, вступивших в ВСУ», — передает данные СК RT. Там добавили, что общее число иностранных наемников, участвующих в конфликте на Украине, составляет около 2,5 тысячи человек. Среди иностранных наемников наибольшую долю составляют граждане Грузии — 566 человек. Также в зоне СВО воюют порядка 500 человек из Великобритании и Соединенных Штатов, и 70 человек из Канады. Важно отметить, что уже 523 человека из этой группы получили статус «обвиняемые», заключили в СК. Ранее российские военные ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека. Подразделение наемника было атаковано ВС РФ. Также американские наемники сообщали, что ВСУ несут значительные потери, в то время как инициатива перешла в руки российских военных, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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