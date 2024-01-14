14 января 2024
13 января 2024

В пермских торговых центрах усилили меры безопасности из-за угроз о нападении

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, тц, полиция
Сотрудники полиции ночью проверяли торговые центры Фото:

В торговых центрах Перми усилили охрану. Дополнительные меры безопасности предприняли из-за угроз о готовящемся нападении на пермские школы и ТРЦ. Об этом URA.RU сообщили в администрациях торговых центров.

«Режим работы охраны усиленный. Но мы понимаем, что если вооруженный человек войдет в ТРЦ, то остановить его может только вооруженный полицейский. Наш куратор от ФСБ сообщает, что информация о готовящихся нападениях — вброс», — рассказал директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов корреспонденту агентства.

Он отметил, что в ночь с 14 на 15 января сотрудники полиции совместно с кинологами проверили ТРЦ. Взрывоопасных устройств обнаружено не было. Также меры безопасности были усилены в ТРК «Семья».

Ранее, 14 января, в некоторых telegram-каналах появилась информация о том, что в Перми готовят нападение на школы и торговые центры. В минтербезопасности Прикамья проинформировали об этом правоохранительные органы, а в учебных заведениях усилили безопасность.

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В торговых центрах Перми усилили охрану. Дополнительные меры безопасности предприняли из-за угроз о готовящемся нападении на пермские школы и ТРЦ. Об этом URA.RU сообщили в администрациях торговых центров. «Режим работы охраны усиленный. Но мы понимаем, что если вооруженный человек войдет в ТРЦ, то остановить его может только вооруженный полицейский. Наш куратор от ФСБ сообщает, что информация о готовящихся нападениях — вброс», — рассказал директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов корреспонденту агентства. Он отметил, что в ночь с 14 на 15 января сотрудники полиции совместно с кинологами проверили ТРЦ. Взрывоопасных устройств обнаружено не было. Также меры безопасности были усилены в ТРК «Семья». Ранее, 14 января, в некоторых telegram-каналах появилась информация о том, что в Перми готовят нападение на школы и торговые центры. В минтербезопасности Прикамья проинформировали об этом правоохранительные органы, а в учебных заведениях усилили безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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