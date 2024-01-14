14 января 2024
13 января 2024
12 января 2024

В ЯНАО из-за морозов выросли цены на услуги таксистов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, такси, шашка, трафик, автомобили, автотранспорт
В ЯНАО из-за морозов таксисты подняли цены на свои услуги Фото:

В ЯНАО из-за резкого похолодания выросла стоимость поездок такси. Наибольшее повышение цен пришлось на утренние часы, сообщают в социальных сетях.

«Проехала по Южной стороне четыре минуты. Цена поездки — 446 рублей», — сообщила подписчица telegram-канала «Сова сказала».

На подорожание такси жалуются и жители Салехарда в социальных сетях. Впрочем, у таксистов окружной столицы нашлись и защитники. «Они в агрегаторах работают, не они ставят цену, да и цена вполне обычная», — написал один из пользователей.

Корреспондент агентства проверил актуальные цены на такси по данным в приложениях. Цены отличаются от обычных примерно на 30-40 рублей.

В Надыме из-за морозов также выросла цена на пассажирские перевозки. Как пояснил корреспонденту агентства один из работников данной сферы, повышение цены временное и связано с повышенным спросом.

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В ЯНАО из-за резкого похолодания выросла стоимость поездок такси. Наибольшее повышение цен пришлось на утренние часы, сообщают в социальных сетях. «Проехала по Южной стороне четыре минуты. Цена поездки — 446 рублей», — сообщила подписчица telegram-канала «Сова сказала». На подорожание такси жалуются и жители Салехарда в социальных сетях. Впрочем, у таксистов окружной столицы нашлись и защитники. «Они в агрегаторах работают, не они ставят цену, да и цена вполне обычная», — написал один из пользователей. Корреспондент агентства проверил актуальные цены на такси по данным в приложениях. Цены отличаются от обычных примерно на 30-40 рублей. В Надыме из-за морозов также выросла цена на пассажирские перевозки. Как пояснил корреспонденту агентства один из работников данной сферы, повышение цены временное и связано с повышенным спросом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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