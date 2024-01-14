В ЯНАО из-за резкого похолодания выросла стоимость поездок такси. Наибольшее повышение цен пришлось на утренние часы, сообщают в социальных сетях.
«Проехала по Южной стороне четыре минуты. Цена поездки — 446 рублей», — сообщила подписчица telegram-канала «Сова сказала».
На подорожание такси жалуются и жители Салехарда в социальных сетях. Впрочем, у таксистов окружной столицы нашлись и защитники. «Они в агрегаторах работают, не они ставят цену, да и цена вполне обычная», — написал один из пользователей.
Корреспондент агентства проверил актуальные цены на такси по данным в приложениях. Цены отличаются от обычных примерно на 30-40 рублей.
В Надыме из-за морозов также выросла цена на пассажирские перевозки. Как пояснил корреспонденту агентства один из работников данной сферы, повышение цены временное и связано с повышенным спросом.
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