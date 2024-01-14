14 января 2024

В курганском округе построят новый лагерь на 600 мест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, стулья, карантин, летние каникулы, столовая, социальная дистанция, оздоровительный лагерь
В первом квартале 2024 года 3 лагеря будут отремонтированы (архивное фото) Фото:

В Куртамышском муниципальном округе Курганской области появится новый детский загородный лагерь на 600 мест. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Строим один новый лагерь в Куртамышском округе <…> Cоздадим еще более 600 новых мест!», — написал губернатор в соцсети. Также, губернатор рассказал о ремонтируемых лагерях из других округов.

По словам Шумкова, в семи детских загородных лагерях проходит программа их модернизации. Семь лагерей находятся в шести разных муниципальных округах. Как отметил Шумков, будут отремонтированы корпуса на 800 мест. Из бюджета Курганской области всего направлено около 450 млн рублей, как рассказал глава региона. «По большей части объектов работы уже завершены. В первом квартале этого года завершатся работы по 3 оставшимся объектам», — уточнил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в детском лагере в Курганской области отремонтируют бассейн. Также, в нем планировали капремонт двух корпусов и столовой.

Модернизация лагерей проходит в регионе по специальной программе
Модернизация лагерей проходит в регионе по специальной программе
Фото:
На некоторых объектах работы уже завершены
На некоторых объектах работы уже завершены
Фото:
Ремонтируют власти и столовые, и жилые корпуса, и прочие объекты
Ремонтируют власти и столовые, и жилые корпуса, и прочие объекты
Фото:
Регион потратил на лагеря порядка 450 млн рублей
Регион потратил на лагеря порядка 450 млн рублей
Фото:

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В Куртамышском муниципальном округе Курганской области появится новый детский загородный лагерь на 600 мест. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Строим один новый лагерь в Куртамышском округе <…> Cоздадим еще более 600 новых мест!», — написал губернатор в соцсети. Также, губернатор рассказал о ремонтируемых лагерях из других округов. По словам Шумкова, в семи детских загородных лагерях проходит программа их модернизации. Семь лагерей находятся в шести разных муниципальных округах. Как отметил Шумков, будут отремонтированы корпуса на 800 мест. Из бюджета Курганской области всего направлено около 450 млн рублей, как рассказал глава региона. «По большей части объектов работы уже завершены. В первом квартале этого года завершатся работы по 3 оставшимся объектам», — уточнил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в детском лагере в Курганской области отремонтируют бассейн. Также, в нем планировали капремонт двух корпусов и столовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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