В первом квартале 2024 года 3 лагеря будут отремонтированы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Куртамышском муниципальном округе Курганской области появится новый детский загородный лагерь на 600 мест. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Строим один новый лагерь в Куртамышском округе <…> Cоздадим еще более 600 новых мест!», — написал губернатор в соцсети. Также, губернатор рассказал о ремонтируемых лагерях из других округов.

По словам Шумкова, в семи детских загородных лагерях проходит программа их модернизации. Семь лагерей находятся в шести разных муниципальных округах. Как отметил Шумков, будут отремонтированы корпуса на 800 мест. Из бюджета Курганской области всего направлено около 450 млн рублей, как рассказал глава региона. «По большей части объектов работы уже завершены. В первом квартале этого года завершатся работы по 3 оставшимся объектам», — уточнил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в детском лагере в Курганской области отремонтируют бассейн. Также, в нем планировали капремонт двух корпусов и столовой.

Модернизация лагерей проходит в регионе по специальной программе Фото: страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/shumkov_vadim

На некоторых объектах работы уже завершены Фото: страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/shumkov_vadim

Ремонтируют власти и столовые, и жилые корпуса, и прочие объекты Фото: страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/shumkov_vadim