Спортивный комментатор Губерниев испугался черной воды в Чайковском

Комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева напугала водопроводная вода в городе Чайковский Пермского края. Спортивный журналист освещал в Чайковском Чемпионат России по биатлону, который проходил 11—14 января. В своем telegram-канале «Реальный Губер» Губерниев написал, что из-под крана потекла «черная вода».
«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — написал Губерниев. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чайковского, ответ на него к моменту опубликования новости не поступил.
В расписание Чемпионата России по биатлону, который проходил в Чайковском, пришлось внести изменения из-за морозов. Так, командная гонка была перенесена с субботы, 13 января на пятницу 12 января. На качество водопроводной воды неоднократно жаловались жители Александровска. В этом городе из-под крана в квартирах горожан текла грязная вода, а также вода с личинками комаров.
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