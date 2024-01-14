14 января 2024
13 января 2024

Спортивный комментатор Губерниев испугался черной воды в Чайковском

© Служба новостей «URA.RU»
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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев остался недоволен водопроводной водой в Чайковском, где проходили соревнования Фото:

Комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева напугала водопроводная вода в городе Чайковский Пермского края. Спортивный журналист освещал в Чайковском Чемпионат России по биатлону, который проходил 11—14 января. В своем telegram-канале «Реальный Губер» Губерниев написал, что из-под крана потекла «черная вода».

«Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — написал Губерниев. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чайковского, ответ на него к моменту опубликования новости не поступил.

В расписание Чемпионата России по биатлону, который проходил в Чайковском, пришлось внести изменения из-за морозов. Так, командная гонка была перенесена с субботы, 13 января на пятницу 12 января. На качество водопроводной воды неоднократно жаловались жители Александровска. В этом городе из-под крана в квартирах горожан текла грязная вода, а также вода с личинками комаров.

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Комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева напугала водопроводная вода в городе Чайковский Пермского края. Спортивный журналист освещал в Чайковском Чемпионат России по биатлону, который проходил 11—14 января. В своем telegram-канале «Реальный Губер» Губерниев написал, что из-под крана потекла «черная вода». «Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — написал Губерниев. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чайковского, ответ на него к моменту опубликования новости не поступил. В расписание Чемпионата России по биатлону, который проходил в Чайковском, пришлось внести изменения из-за морозов. Так, командная гонка была перенесена с субботы, 13 января на пятницу 12 января. На качество водопроводной воды неоднократно жаловались жители Александровска. В этом городе из-под крана в квартирах горожан текла грязная вода, а также вода с личинками комаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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