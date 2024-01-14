Спортивный комментатор Губерниев испугался черной воды в Чайковском

15 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Губерниев остался недоволен водопроводной водой в Чайковском, где проходили соревнования Фото: Георгий Бергал © URA.RU Комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева напугала водопроводная вода в городе Чайковский Пермского края. Спортивный журналист освещал в Чайковском Чемпионат России по биатлону, который проходил 11—14 января. В своем telegram-канале «Реальный Губер» Губерниев написал, что из-под крана потекла «черная вода». «Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — написал Губерниев. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чайковского, ответ на него к моменту опубликования новости не поступил. В расписание Чемпионата России по биатлону, который проходил в Чайковском, пришлось внести изменения из-за морозов. Так, командная гонка была перенесена с субботы, 13 января на пятницу 12 января. На качество водопроводной воды неоднократно жаловались жители Александровска. В этом городе из-под крана в квартирах горожан текла грязная вода, а также вода с личинками комаров.

Комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева напугала водопроводная вода в городе Чайковский Пермского края. Спортивный журналист освещал в Чайковском Чемпионат России по биатлону, который проходил 11—14 января. В своем telegram-канале «Реальный Губер» Губерниев написал, что из-под крана потекла «черная вода». «Простите, а почему в Чайковском из-под крана сейчас течет черная вода??? Что трудящимся скажет мэрия города???», — написал Губерниев. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чайковского, ответ на него к моменту опубликования новости не поступил. В расписание Чемпионата России по биатлону, который проходил в Чайковском, пришлось внести изменения из-за морозов. Так, командная гонка была перенесена с субботы, 13 января на пятницу 12 января. На качество водопроводной воды неоднократно жаловались жители Александровска. В этом городе из-под крана в квартирах горожан текла грязная вода, а также вода с личинками комаров.