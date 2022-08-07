Горожане обнаружили в питьевой воде мотыля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители города Александровска (Пермский край) пожаловались на некачественную водопроводную воду. В паблике «Александровск» соцсети «ВКонтакте» появилась публикация, в которой утверждается, что в воде появились личинки комаров. В подтверждение своих слов горожане разместили фото засорившейся личинками сетку смесителя.

«С водой в городе серьезная проблема. Помимо того, что часто из крана течет грязная вода, в ней находятся личинки комаров: мотыль, малинка, рыбаки поймут», — сообщается в паблике. В беседе с URA.RU глава администрации Александровского городского округа Ольга Лаврова заявила, что жалоб от населения на некачественную воду в мэрию не поступало.

«Обращения по поводу качества воды в администрацию [Александровского округа] не поступали. На жалобы с водоснабжением у нас оперативно реагирует коммунальное предприятие „Теплоэнергетика“. Сотрудники Роспотребнадзора проводят отбор проб питьевой воды ежемесячно. Никаких проблем с водопроводной водой за последние две недели не было», — сказала Лаврова.

Ранее александровцы пожаловались мэру на ржавую воду. Ольга Лаврова признала, что проблема существует, и пояснила, что ржавой вода в трубах становится из-за жаркой погоды.