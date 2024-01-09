Из-за морозов в Пермском крае жюри перенесло гонку чемпионата России по биатлону

10 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Командная гонка пройдет на день раньше Фото: Сергей Русанов © URA.RU В расписании Чемпионата России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край), произошли изменения. Из-за холодов организаторы перенесли командную гонку с субботы на пятницу. «Командная гонка у мужчин и женщин на Чемпионате России по биатлону в Чайковском перенесена решением жюри соревнований с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января. Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу», — говорится на сайте союза биатлонистов России. Соревнования в Чайковском пройдут с 11 по 14 января. Метеорологи ГИС центра Пермского университета ранее сообщали, что морозная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы сохранится в Пермском крае до 15 января. Самыми холодными будут ночи на 11 и 14 января. Потепления стоит ждать не раньше 16 января.

В расписании Чемпионата России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край), произошли изменения. Из-за холодов организаторы перенесли командную гонку с субботы на пятницу. «Командная гонка у мужчин и женщин на Чемпионате России по биатлону в Чайковском перенесена решением жюри соревнований с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января. Решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу», — говорится на сайте союза биатлонистов России. Соревнования в Чайковском пройдут с 11 по 14 января. Метеорологи ГИС центра Пермского университета ранее сообщали, что морозная погода с температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы сохранится в Пермском крае до 15 января. Самыми холодными будут ночи на 11 и 14 января. Потепления стоит ждать не раньше 16 января.