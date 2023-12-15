Фильтра для воды хватает на несколько минут (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Александровска (Пермский край) пожаловался в соцсетях на грязную воду, которая течет из-под крана. По его словам, фильтров для очистки воды хватает на несколько минут. Фото фильтров он приложил к своей публикации в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

«Халтурина, 6, фильтра хватает на три минуты, чтобы он стал таким!!! Забор воды делали 21.11.23, на тот момент [вода] была чище», — пишет автор. В комментариях подписчики поразились качеству воды. «Проще прорубь сделать на пруду, оттуда черпать», «Это ведь УЖАС», — пишут пользователи. В управление Роспотребнадзора по Пермскому краю направлен запрос.

Ранее жители Александровска уже жаловались на некачественную воду. Причиной массового недовольства александровцев стали личинки и мухи в водопроводной воде. Специалисты Роспотребнадзора, изучавшие пробы воды, не нашли нарушений СаНПиН.

Так выглядит содержимое фильтра после трех минут его использования «Подслушано Александровск» в vk.com (https://vk.com/aleksandrovsk59?w=wall-63251173_790321)