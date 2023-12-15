У жителей Пермского края из-под крана побежала грязная вода. Фото

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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Фильтра для воды хватает на несколько минут (архивное фото) Фото:

Житель Александровска (Пермский край) пожаловался в соцсетях на грязную воду, которая течет из-под крана. По его словам, фильтров для очистки воды хватает на несколько минут. Фото фильтров он приложил к своей публикации в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

«Халтурина, 6, фильтра хватает на три минуты, чтобы он стал таким!!! Забор воды делали 21.11.23, на тот момент [вода] была чище», — пишет автор. В комментариях подписчики поразились качеству воды. «Проще прорубь сделать на пруду, оттуда черпать», «Это ведь УЖАС», — пишут пользователи. В управление Роспотребнадзора по Пермскому краю направлен запрос.

Ранее жители Александровска уже жаловались на некачественную воду. Причиной массового недовольства александровцев стали личинки и мухи в водопроводной воде. Специалисты Роспотребнадзора, изучавшие пробы воды, не нашли нарушений СаНПиН.

Так выглядит содержимое фильтра после трех минут его использования
Так выглядит содержимое фильтра после трех минут его использования
Местный житель сменил уже несколько фильтров
Местный житель сменил уже несколько фильтров

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Житель Александровска (Пермский край) пожаловался в соцсетях на грязную воду, которая течет из-под крана. По его словам, фильтров для очистки воды хватает на несколько минут. Фото фильтров он приложил к своей публикации в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Халтурина, 6, фильтра хватает на три минуты, чтобы он стал таким!!! Забор воды делали 21.11.23, на тот момент [вода] была чище», — пишет автор. В комментариях подписчики поразились качеству воды. «Проще прорубь сделать на пруду, оттуда черпать», «Это ведь УЖАС», — пишут пользователи. В управление Роспотребнадзора по Пермскому краю направлен запрос. Ранее жители Александровска уже жаловались на некачественную воду. Причиной массового недовольства александровцев стали личинки и мухи в водопроводной воде. Специалисты Роспотребнадзора, изучавшие пробы воды, не нашли нарушений СаНПиН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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