14 января 2024
13 января 2024

В Москве объявился тюменский лотерейный миллиардер

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень
Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменский миллиардер, который выиграл в новогодней лотерее «Русское лото», обратился за выигрышем в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото».

«Победитель, выигравший главный приз новогоднего тиража „Русского лото“ в размере одного миллиарда рублей, обратился в лотерейный центр „Столото“ в Москве для получения выигрыша и сейчас завершает оформление формальностей. <…> После завершения всех формальностей, в случае, если победитель предоставляет нам согласие на разглашение его персональных данных, мы сообщаем его имя, демонстрируем его фотографию и делимся историей его удачи», — рассказали в пресс-службе компании.

Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Счастливый билет бы куплен в местном ТЦ. Житель после вычета налогов получит 850 миллионов рублей. Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.

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Тюменский миллиардер, который выиграл в новогодней лотерее «Русское лото», обратился за выигрышем в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Победитель, выигравший главный приз новогоднего тиража „Русского лото“ в размере одного миллиарда рублей, обратился в лотерейный центр „Столото“ в Москве для получения выигрыша и сейчас завершает оформление формальностей. <…> После завершения всех формальностей, в случае, если победитель предоставляет нам согласие на разглашение его персональных данных, мы сообщаем его имя, демонстрируем его фотографию и делимся историей его удачи», — рассказали в пресс-службе компании. Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Счастливый билет бы куплен в местном ТЦ. Житель после вычета налогов получит 850 миллионов рублей. Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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