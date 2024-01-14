В Москве объявился тюменский лотерейный миллиардер

15 января 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Тюменский миллиардер, который выиграл в новогодней лотерее «Русское лото», обратился за выигрышем в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Победитель, выигравший главный приз новогоднего тиража „Русского лото“ в размере одного миллиарда рублей, обратился в лотерейный центр „Столото“ в Москве для получения выигрыша и сейчас завершает оформление формальностей. <…> После завершения всех формальностей, в случае, если победитель предоставляет нам согласие на разглашение его персональных данных, мы сообщаем его имя, демонстрируем его фотографию и делимся историей его удачи», — рассказали в пресс-службе компании. Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Счастливый билет бы куплен в местном ТЦ. Житель после вычета налогов получит 850 миллионов рублей. Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.

Тюменский миллиардер, который выиграл в новогодней лотерее «Русское лото», обратился за выигрышем в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». «Победитель, выигравший главный приз новогоднего тиража „Русского лото“ в размере одного миллиарда рублей, обратился в лотерейный центр „Столото“ в Москве для получения выигрыша и сейчас завершает оформление формальностей. <…> После завершения всех формальностей, в случае, если победитель предоставляет нам согласие на разглашение его персональных данных, мы сообщаем его имя, демонстрируем его фотографию и делимся историей его удачи», — рассказали в пресс-службе компании. Житель Тюмени 1 января 2024 года стал обладателем миллиарда рублей, который разыграли в лотерее «Русское лото». Счастливый билет бы куплен в местном ТЦ. Житель после вычета налогов получит 850 миллионов рублей. Победитель стал третьим в России лотерейным миллиардером.