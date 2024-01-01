В «Столото» пояснили, сколько денег получит на руки тюменский миллиардер

«Столото»: тюменец, выигравший «новогодний миллиард», отдаст 150 млн на налоги

01 января 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

После вычета налогов сумма выигрыша составит 850 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Житель Тюмени, который выиграл «Новогодний миллиард», после вычета налогов получит на руки около 850 млн рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото». «С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в 1 млрд рублей составит 149 900 000 руб. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 млн рублей) и 149 250 000 рублей (15% от 995 млн рублей). Сумма, которую получит лотерейный миллиардер, за вычетом налога составит 850 100 000 рублей», — пояснили URA.RU в «Столото» Ранее URA.RU рассказало, что имя миллиардера может не раскрыться известно в ближайшие месяцы. По данным «Столото», самое долгое время отклика победителей составляет около года.

Житель Тюмени, который выиграл «Новогодний миллиард», после вычета налогов получит на руки около 850 млн рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото». «С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в 1 млрд рублей составит 149 900 000 руб. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 млн рублей) и 149 250 000 рублей (15% от 995 млн рублей). Сумма, которую получит лотерейный миллиардер, за вычетом налога составит 850 100 000 рублей», — пояснили URA.RU в «Столото» Ранее URA.RU рассказало, что имя миллиардера может не раскрыться известно в ближайшие месяцы. По данным «Столото», самое долгое время отклика победителей составляет около года.