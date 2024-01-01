В «Столото» пояснили, сколько денег получит на руки тюменский миллиардер

Житель Тюмени, который выиграл «Новогодний миллиард», после вычета налогов получит на руки около 850 млн рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото».
«С 1 января 2021 года в случае выигрышей суммарно более 5 000 000 рублей с суммы, превышающей 5 000 000 рублей, будет взят налог в размере 15%. Таким образом, налог на выигрыш в 1 млрд рублей составит 149 900 000 руб. Эта сумма складывается из 650 000 рублей (13% от 5 млн рублей) и 149 250 000 рублей (15% от 995 млн рублей). Сумма, которую получит лотерейный миллиардер, за вычетом налога составит 850 100 000 рублей», — пояснили URA.RU в «Столото»
Ранее URA.RU рассказало, что имя миллиардера может не раскрыться известно в ближайшие месяцы. По данным «Столото», самое долгое время отклика победителей составляет около года.
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