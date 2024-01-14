14 января 2024
13 января 2024

На СВО погиб механик из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Прощание с погибшим пройдет 12 января в Сретенском соборе Ялуторовска Фото:

В ходе выполнения задач СВО погиб механик из Ялуторовска Василий Савин. Об этом сообщает telegram-канал «Ялуторовск. Администрация города».

«При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, доброволец Савин Василий. У него остались родители, жена и двое детей», — говорится в сообщении.

Известно, что Савин служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона. Сообщается, что прощание назначено на 12 декабря, оно пройдет в Сретенском соборе Ялуторовска.

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В ходе выполнения задач СВО погиб механик из Ялуторовска Василий Савин. Об этом сообщает telegram-канал «Ялуторовск. Администрация города». «При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, доброволец Савин Василий. У него остались родители, жена и двое детей», — говорится в сообщении. Известно, что Савин служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона. Сообщается, что прощание назначено на 12 декабря, оно пройдет в Сретенском соборе Ялуторовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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