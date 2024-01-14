На СВО погиб механик из Тюменской области

Прощание с погибшим пройдет 12 января в Сретенском соборе Ялуторовска
В ходе выполнения задач СВО погиб механик из Ялуторовска Василий Савин. Об этом сообщает telegram-канал «Ялуторовск. Администрация города».
«При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, доброволец Савин Василий. У него остались родители, жена и двое детей», — говорится в сообщении.
Известно, что Савин служил в качестве старшего механика-водителя взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона. Сообщается, что прощание назначено на 12 декабря, оно пройдет в Сретенском соборе Ялуторовска.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.