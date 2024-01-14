В «Столото» пояснили, когда тюменский лотерейный миллиардер получит деньги

Тюменский лотерейный миллиардер получит деньги в течение 180 дней

15 января 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Такие крупные выигрыши выплачиваются только на банковский счет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Тюменец, который выиграл в новогодней лотерее миллиард рублей, получит деньги в течение 180 дней с даты обращения за призом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что такие крупные выигрыши переводят только на банковский счет. «Выигрыши в тиражные лотереи выплачиваются не позднее 180 дней с даты обращения за выигрышем (предъявления лотерейного билета, квитанции или информации об электронном лотерейном билете). Такие выигрыши выплачиваются только на банковский счет», — рассказали агентству в «Столото». Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года во время новогоднего тиража «Русского лото». Победителем лотереи стал житель Тюмени. После вычета налогов он получит 850 миллионов рублей. Известно, что счастливый билет лежал в подарочном тубусе с десятью билетами.

Тюменец, который выиграл в новогодней лотерее миллиард рублей, получит деньги в течение 180 дней с даты обращения за призом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что такие крупные выигрыши переводят только на банковский счет. «Выигрыши в тиражные лотереи выплачиваются не позднее 180 дней с даты обращения за выигрышем (предъявления лотерейного билета, квитанции или информации об электронном лотерейном билете). Такие выигрыши выплачиваются только на банковский счет», — рассказали агентству в «Столото». Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года во время новогоднего тиража «Русского лото». Победителем лотереи стал житель Тюмени. После вычета налогов он получит 850 миллионов рублей. Известно, что счастливый билет лежал в подарочном тубусе с десятью билетами.