14 января 2024

В «Столото» пояснили, когда тюменский лотерейный миллиардер получит деньги

Тюменский лотерейный миллиардер получит деньги в течение 180 дней
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, государственные лотереи, центр выплаты выигрышей столото
Такие крупные выигрыши выплачиваются только на банковский счет Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменец, который выиграл в новогодней лотерее миллиард рублей, получит деньги в течение 180 дней с даты обращения за призом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что такие крупные выигрыши переводят только на банковский счет.

«Выигрыши в тиражные лотереи выплачиваются не позднее 180 дней с даты обращения за выигрышем (предъявления лотерейного билета, квитанции или информации об электронном лотерейном билете). Такие выигрыши выплачиваются только на банковский счет», — рассказали агентству в «Столото».

Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года во время новогоднего тиража «Русского лото». Победителем лотереи стал житель Тюмени. После вычета налогов он получит 850 миллионов рублей. Известно, что счастливый билет лежал в подарочном тубусе с десятью билетами.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменец, который выиграл в новогодней лотерее миллиард рублей, получит деньги в течение 180 дней с даты обращения за призом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Там же добавили, что такие крупные выигрыши переводят только на банковский счет. «Выигрыши в тиражные лотереи выплачиваются не позднее 180 дней с даты обращения за выигрышем (предъявления лотерейного билета, квитанции или информации об электронном лотерейном билете). Такие выигрыши выплачиваются только на банковский счет», — рассказали агентству в «Столото». Миллиард рублей разыграли 1 января 2024 года во время новогоднего тиража «Русского лото». Победителем лотереи стал житель Тюмени. После вычета налогов он получит 850 миллионов рублей. Известно, что счастливый билет лежал в подарочном тубусе с десятью билетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...