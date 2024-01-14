В Перми пытаются массово сократить сотрудников оборонного завода

К вопросу сокращений подключились юристы КПРФ Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Сотрудников одного из цехов пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК — Пермские моторы» перестали пропускать на завод. Им объяснили, что участок ликвидируется, а работников сокращают.

«В „ОДК — Пермские моторы“ пытались сократить часть сотрудников ликвидируемого участка цеха. Работники неоднократно направляли коллективные обращения руководству предприятия с жалобой на неуважительное отношение начальника цеха к трудовому коллективу, после чего их перестали пропускать в „ОДК-ПМ“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу КПРФ, куда с жалобами обратились заводчане.

Уточняется, что руководство завода не предложило сотрудникам ликвидируемого участка занять другие вакантные места. Работники обратились в Генпрокуратуру РФ и попросили проверить процедуру сокращения. На самом предприятии отказались комментировать ситуацию. В настоящее время увольнения приостановлены, а участок перевели в режим простоя.

АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая производит авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки. Завод предприятия находится в Перми и с 2008 года входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.