14 января 2024

В Перми пытаются массово сократить сотрудников оборонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Председателя правительства РФ Мишустина М.В. на ОДК Пермские моторы. Пермь
К вопросу сокращений подключились юристы КПРФ Фото:

Сотрудников одного из цехов пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК — Пермские моторы» перестали пропускать на завод. Им объяснили, что участок ликвидируется, а работников сокращают.

«В „ОДК — Пермские моторы“ пытались сократить часть сотрудников ликвидируемого участка цеха. Работники неоднократно направляли коллективные обращения руководству предприятия с жалобой на неуважительное отношение начальника цеха к трудовому коллективу, после чего их перестали пропускать в „ОДК-ПМ“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу КПРФ, куда с жалобами обратились заводчане.

Уточняется, что руководство завода не предложило сотрудникам ликвидируемого участка занять другие вакантные места. Работники обратились в Генпрокуратуру РФ и попросили проверить процедуру сокращения. На самом предприятии отказались комментировать ситуацию. В настоящее время увольнения приостановлены, а участок перевели в режим простоя.

АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая производит авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки. Завод предприятия находится в Перми и с 2008 года входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

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Сотрудников одного из цехов пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК — Пермские моторы» перестали пропускать на завод. Им объяснили, что участок ликвидируется, а работников сокращают. «В „ОДК — Пермские моторы“ пытались сократить часть сотрудников ликвидируемого участка цеха. Работники неоднократно направляли коллективные обращения руководству предприятия с жалобой на неуважительное отношение начальника цеха к трудовому коллективу, после чего их перестали пропускать в „ОДК-ПМ“», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу КПРФ, куда с жалобами обратились заводчане. Уточняется, что руководство завода не предложило сотрудникам ликвидируемого участка занять другие вакантные места. Работники обратились в Генпрокуратуру РФ и попросили проверить процедуру сокращения. На самом предприятии отказались комментировать ситуацию. В настоящее время увольнения приостановлены, а участок перевели в режим простоя. АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая производит авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки. Завод предприятия находится в Перми и с 2008 года входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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