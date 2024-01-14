14 января 2024

Пермский ТЮЗ столкнулся с ажиотажным спросом на спектакли на новой сцене

Пермяки раскупили билеты на первые спектакли на новой сцене ТЮЗа
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер от Алексея Орлова для медиков в ККТ Космос. Екатеринбург, зрительный зал, ккт космос, концертный зал
Билеты на ближайшие представления в Пермском ТЮЗе нет Фото:

Пермяки раскупили почти все билеты на первые спектакли, которые пройдут в феврале на новой сцене Театра юного зрителя. О том, что малая сцена начнет работу 1 февраля показом мюзикла «Новая история страны Оз» (6+), театр сообщил 12 января. Билеты на спектакль уже распроданы как на первый показ, так и на последующие, следует из информации на сайте ТЮЗа.

«1 февраля, 12:00. Премьера. „Новая история страны Оз“ (6+). Мюзикл с чудесами и не только в двух действиях по мотивам произведений Лаймена Фрэнка Баума. Билетов нет в продаже», — указано на сайте театра. На показ в 16:00 осталось только пять билетов. На следующие спектакли 10—11 февраля свободных мест также осталось очень мало.

Ранее URA.RU рассказывало, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. Само здание было построено еще в 2023 году.

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Пермяки раскупили почти все билеты на первые спектакли, которые пройдут в феврале на новой сцене Театра юного зрителя. О том, что малая сцена начнет работу 1 февраля показом мюзикла «Новая история страны Оз» (6+), театр сообщил 12 января. Билеты на спектакль уже распроданы как на первый показ, так и на последующие, следует из информации на сайте ТЮЗа. «1 февраля, 12:00. Премьера. „Новая история страны Оз“ (6+). Мюзикл с чудесами и не только в двух действиях по мотивам произведений Лаймена Фрэнка Баума. Билетов нет в продаже», — указано на сайте театра. На показ в 16:00 осталось только пять билетов. На следующие спектакли 10—11 февраля свободных мест также осталось очень мало. Ранее URA.RU рассказывало, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. Само здание было построено еще в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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