Пермский ТЮЗ столкнулся с ажиотажным спросом на спектакли на новой сцене

Пермяки раскупили билеты на первые спектакли на новой сцене ТЮЗа

15 января 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Билеты на ближайшие представления в Пермском ТЮЗе нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки раскупили почти все билеты на первые спектакли, которые пройдут в феврале на новой сцене Театра юного зрителя. О том, что малая сцена начнет работу 1 февраля показом мюзикла «Новая история страны Оз» (6+), театр сообщил 12 января. Билеты на спектакль уже распроданы как на первый показ, так и на последующие, следует из информации на сайте ТЮЗа. «1 февраля, 12:00. Премьера. „Новая история страны Оз“ (6+). Мюзикл с чудесами и не только в двух действиях по мотивам произведений Лаймена Фрэнка Баума. Билетов нет в продаже», — указано на сайте театра. На показ в 16:00 осталось только пять билетов. На следующие спектакли 10—11 февраля свободных мест также осталось очень мало. Ранее URA.RU рассказывало, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. Само здание было построено еще в 2023 году.

Пермяки раскупили почти все билеты на первые спектакли, которые пройдут в феврале на новой сцене Театра юного зрителя. О том, что малая сцена начнет работу 1 февраля показом мюзикла «Новая история страны Оз» (6+), театр сообщил 12 января. Билеты на спектакль уже распроданы как на первый показ, так и на последующие, следует из информации на сайте ТЮЗа. «1 февраля, 12:00. Премьера. „Новая история страны Оз“ (6+). Мюзикл с чудесами и не только в двух действиях по мотивам произведений Лаймена Фрэнка Баума. Билетов нет в продаже», — указано на сайте театра. На показ в 16:00 осталось только пять билетов. На следующие спектакли 10—11 февраля свободных мест также осталось очень мало. Ранее URA.RU рассказывало, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. Само здание было построено еще в 2023 году.