Вице-премьер РФ Мантуров назвал миасский завод «Урал» флагманом автопрома

15 января 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров отметил развитие автомобильной отрасли в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зампред правительства РФ Денис Мантуров 15 января включил автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) в число флагманских в автомобильной отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. «Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, „Урал“ — позволило перевести отрасль в режим восстановления. Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов. А всего на внутреннем рынке было реализовано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства. Вице-премьер подчеркнул, что правительству и руководству заводов удалось решить главную стратегическую задачу, сохранив компетенции и коллективы предприятий. Практически для каждой площадки, которую покинули иностранные компании, удалось подобрать российского инвестора. Автозавод «Урал» расположен в Миассе Челябинской области. Завод является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Завод находится под санкциями ряда стран, в том числе Канады, Швейцарии и Японии.

Зампред правительства РФ Денис Мантуров 15 января включил автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) в число флагманских в автомобильной отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. «Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, „Урал“ — позволило перевести отрасль в режим восстановления. Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов. А всего на внутреннем рынке было реализовано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства. Вице-премьер подчеркнул, что правительству и руководству заводов удалось решить главную стратегическую задачу, сохранив компетенции и коллективы предприятий. Практически для каждой площадки, которую покинули иностранные компании, удалось подобрать российского инвестора. Автозавод «Урал» расположен в Миассе Челябинской области. Завод является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Завод находится под санкциями ряда стран, в том числе Канады, Швейцарии и Японии.