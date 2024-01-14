14 января 2024

Вице-премьер РФ Мантуров назвал миасский завод «Урал» флагманом автопрома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Денис Мантуров отметил развитие автомобильной отрасли в России Фото:

Зампред правительства РФ Денис Мантуров 15 января включил автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) в число флагманских в автомобильной отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, „Урал“ — позволило перевести отрасль в режим восстановления. Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов. А всего на внутреннем рынке было реализовано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства.

Вице-премьер подчеркнул, что правительству и руководству заводов удалось решить главную стратегическую задачу, сохранив компетенции и коллективы предприятий. Практически для каждой площадки, которую покинули иностранные компании, удалось подобрать российского инвестора.

Автозавод «Урал» расположен в Миассе Челябинской области. Завод является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Завод находится под санкциями ряда стран, в том числе Канады, Швейцарии и Японии.

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Зампред правительства РФ Денис Мантуров 15 января включил автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) в число флагманских в автомобильной отрасли страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. «Увеличение загрузки на наших флагманских заводах — АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ, „Урал“ — позволило перевести отрасль в режим восстановления. Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов. А всего на внутреннем рынке было реализовано более 1,3 млн новых автомобилей всех видов», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства. Вице-премьер подчеркнул, что правительству и руководству заводов удалось решить главную стратегическую задачу, сохранив компетенции и коллективы предприятий. Практически для каждой площадки, которую покинули иностранные компании, удалось подобрать российского инвестора. Автозавод «Урал» расположен в Миассе Челябинской области. Завод является одним из крупнейших в стране производителей грузовой техники. Завод находится под санкциями ряда стран, в том числе Канады, Швейцарии и Японии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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