В ОГИБДД Екатеринбурга спустя два года появился начальник

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Слухи о возвращении Романа Ярыша в Екатеринбург ходят давно
Слухи о возвращении Романа Ярыша в Екатеринбург ходят давно Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

ОГИБДД по Екатеринбургу официально возглавил Роман Ярыш, в последнее время занимавший аналогичный пост в Первоуральске. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

Полноценного начальника в екатеринбургском ОГИБДД не было два года — с тех пор, как в феврале 2022-го пост покинул Вадим Буйдалин. «Ярыша назначили приказом от 15 января. Но он сразу ушел в отпуск», — поделился собеседник агентства. По его данным, это может быть связано с необходимостью пройти ряд процедур, включая полиграф. Некоторые сотрудники городского полка ДПС, узнав о возвращении офицера в Екатеринбург, как сообщало URA.RU в рубрике «Слухи», якобы написали рапорты об отставке — ведь характер у Ярыша непростой.

Утром 23 января Ярыш назвал эту информацию «туфтой» и бросил трубку. А вечером на звонок корреспондента он не ответил. 9 января силовик назвал слухами информацию о своем переводе из Первоуральска в Екатеринбург.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что соответствующий приказ начальника главка Александра Мешкова о данной кадровой рокировке до личного и руководящего состава не доводился. «Как только новый начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга будет назначен и приступит к исполнению служебных обязанностей, это не станет тайной за семью печатями. Мы обязательно проинформируем об этом общественность и СМИ», — отметил Горелых.

Ярыш — кадровый военный. Он окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД, некоторое время возглавлял городской полк ДПС. В 2013 году из-за конфликта с бывшим шефом ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел во вневедомственную охрану.

Весной 2017 года он вернулся в ГИБДД на должность командира полка ДПС. В феврале 2020-го Ярыш возглавил ОГИБДД Первоуральска. Хотя до этого он во второй раз собирался увольняться.

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ОГИБДД по Екатеринбургу официально возглавил Роман Ярыш, в последнее время занимавший аналогичный пост в Первоуральске. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. Полноценного начальника в екатеринбургском ОГИБДД не было два года — с тех пор, как в феврале 2022-го пост покинул Вадим Буйдалин. «Ярыша назначили приказом от 15 января. Но он сразу ушел в отпуск», — поделился собеседник агентства. По его данным, это может быть связано с необходимостью пройти ряд процедур, включая полиграф. Некоторые сотрудники городского полка ДПС, узнав о возвращении офицера в Екатеринбург, как сообщало URA.RU в рубрике «Слухи», якобы написали рапорты об отставке — ведь характер у Ярыша непростой. Утром 23 января Ярыш назвал эту информацию «туфтой» и бросил трубку. А вечером на звонок корреспондента он не ответил. 9 января силовик назвал слухами информацию о своем переводе из Первоуральска в Екатеринбург. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что соответствующий приказ начальника главка Александра Мешкова о данной кадровой рокировке до личного и руководящего состава не доводился. «Как только новый начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга будет назначен и приступит к исполнению служебных обязанностей, это не станет тайной за семью печатями. Мы обязательно проинформируем об этом общественность и СМИ», — отметил Горелых. Ярыш — кадровый военный. Он окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. После увольнения из армии пришел в ГИБДД, некоторое время возглавлял городской полк ДПС. В 2013 году из-за конфликта с бывшим шефом ГИБДД Свердловской области Юрием Деминым Ярыш ушел во вневедомственную охрану. Весной 2017 года он вернулся в ГИБДД на должность командира полка ДПС. В феврале 2020-го Ярыш возглавил ОГИБДД Первоуральска. Хотя до этого он во второй раз собирался увольняться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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