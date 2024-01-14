Экс-полицейский из Магнитогорска оказался наркоторговцем

Бывшего борца с наркотиками признали виновным в их распространении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемый в сбыте наркотиков бывший оперативный сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления УМВД по Магнитогорску Константин Кистяев приговорен к 4,5 года колонии строгого режима. Такое решение принял 15 января Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска, рассмотрев его дело в особом порядке.

«Кистяев заключил досудебное соглашение: активно содействовал расследованию, давал признательные показания. В качестве смягчающих обстоятельств ему зачли явку с повинной, активное способствование расследованию, признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств установлено не было», — цитирует издание 74.Ru консультанта суда Ирину Акмайкину.

Бывший коллега Кистяева, Сергей Макаров, вину не признал. Его также обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но его дело суд рассмотрит в обычном порядке.

Также в ходе расследования задержали тещу одного из полицейских, бывшего зампрокурора Ленинского района Магнитогорска (Челябинская область) Надежду Богухвал. Однако, по данным URA.RU, она не подозревала, что невольно стала одним из звеньев наркоцепочки. Наркотики, оставшиеся от умершего мужа, она передала родственнику для дальнейшей утилизации. Он же решил подзаработать, продал их и, после задержания, заявил, что купил марихуану у тещи.