Почему тюменский лотерейный миллиардер оформил выигрыш в Москве

«Столото»: тюменский лотерейный миллиардер оформил выигрыш в Москве

Все выигрыши от 600 тысяч рублей победители получают именно в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменец, выигравший миллиард рублей в лотерее, оформил приз в Москве и прошел идентификацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Все выигрыши от 600 тысяч рублей победители получают именно в Москве, либо в точке продажи билетов после отправки документов в столицу.

«Оформить получение крупных выигрышей — от 600 000 рублей, можно либо в лотерейном центре „Столото“ в Москве лично, либо пройдя идентификацию в одной из точек продаж и направив необходимый пакет документов для получения выигрыша почтовой службой. Для этого нужно прийти в точку продаж „Столото“ с паспортом, ИНН и/или СНИЛС и билетом, сообщить сотруднику о желании пройти идентификацию», — сообщили в пресс-службе.

Идентификацию должны проходить все, кто выиграл более 15 тысяч рублей. Отмечается, что победителю также нужно заполнить специальную анкету.

Ранее URA.RU писало, что 1 января 2024 года тюменец стал обладателем миллиарда рублей благодаря лотерее. Победитель после вычета налогов получит на руки 850 миллионов рублей. Деньги перечислят на банковский счет тюменца в течение 180 дней с даты обращения за призом.