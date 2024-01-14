14 января 2024

Почему тюменский лотерейный миллиардер оформил выигрыш в Москве

«Столото»: тюменский лотерейный миллиардер оформил выигрыш в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Все выигрыши от 600 тысяч рублей победители получают именно в Москве Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменец, выигравший миллиард рублей в лотерее, оформил приз в Москве и прошел идентификацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Все выигрыши от 600 тысяч рублей победители получают именно в Москве, либо в точке продажи билетов после отправки документов в столицу.

«Оформить получение крупных выигрышей — от 600 000 рублей, можно либо в лотерейном центре „Столото“ в Москве лично, либо пройдя идентификацию в одной из точек продаж и направив необходимый пакет документов для получения выигрыша почтовой службой. Для этого нужно прийти в точку продаж „Столото“ с паспортом, ИНН и/или СНИЛС и билетом, сообщить сотруднику о желании пройти идентификацию», — сообщили в пресс-службе.

Идентификацию должны проходить все, кто выиграл более 15 тысяч рублей. Отмечается, что победителю также нужно заполнить специальную анкету.

Ранее URA.RU писало, что 1 января 2024 года тюменец стал обладателем миллиарда рублей благодаря лотерее. Победитель после вычета налогов получит на руки 850 миллионов рублей. Деньги перечислят на банковский счет тюменца в течение 180 дней с даты обращения за призом.

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Тюменец, выигравший миллиард рублей в лотерее, оформил приз в Москве и прошел идентификацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото». Все выигрыши от 600 тысяч рублей победители получают именно в Москве, либо в точке продажи билетов после отправки документов в столицу. «Оформить получение крупных выигрышей — от 600 000 рублей, можно либо в лотерейном центре „Столото“ в Москве лично, либо пройдя идентификацию в одной из точек продаж и направив необходимый пакет документов для получения выигрыша почтовой службой. Для этого нужно прийти в точку продаж „Столото“ с паспортом, ИНН и/или СНИЛС и билетом, сообщить сотруднику о желании пройти идентификацию», — сообщили в пресс-службе. Идентификацию должны проходить все, кто выиграл более 15 тысяч рублей. Отмечается, что победителю также нужно заполнить специальную анкету. Ранее URA.RU писало, что 1 января 2024 года тюменец стал обладателем миллиарда рублей благодаря лотерее. Победитель после вычета налогов получит на руки 850 миллионов рублей. Деньги перечислят на банковский счет тюменца в течение 180 дней с даты обращения за призом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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