Пермский завод продолжил зарабатывать на бизнесменах вопреки постановлению УФАС

Завод поставляет тепло по завышенным ценам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» не стал выполнять требование УФАС о снижении тарифов на тепловую энергию. Предприятие продолжает завышать цены на поставку тепла предпринимателям от своей котельной.

«Пермское УФАС признало ФГУП „Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского“ виновным в нарушении закона „О защите конкуренции“. Предприятие, незаконно увеличившее стоимость услуг теплоснабжения для потребителей, не исполнило предупреждение Пермского УФАС», — сообщило региональное управление ФАС в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Ведомство направило на предприятие новое предписание, где сказано, что заводу необходимо снизить цены до 19 января 2024 года.

Ранее стало известно, что «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» изменил условия заключенных договоров теплоснабжения и увеличил стоимость гигакалории с 2366,29 до 3197,95 рубля. Но предприятие не имело на это право, так как с 2022 года в Пермском крае установлен максимальный тариф для «альтернативной котельной». Весной 2023 года антимонопольщики выдали предупреждение заводу, согласно которому он должен был снизить цены, но предприятие этого не сделало.