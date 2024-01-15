Экс-депутат бундестага объяснил, зачем немцев пугают войной с Россией

Экс-депутат бундестага Гердт: немцев хотят отвлечь от проблем войной с Россией

15 января 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Немцев пытаются отвлечь от насущных проблем, считает Гердт Фото: Алена Полозова © URA.RU Подготовка немцев к войне с Россией является тактикой медиаподготовки, которая направлена на то, чтобы отвлечь людей от насущных проблем и заставить их концентрироваться на вымышленной угрозе. Такое мнение выразил экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт. «Идет медиаподготовка немцев, чтобы они подтянули пояса, отвлеклись от насущных проблем, — „война на пороге“. Это излюбленный политический ход, чтобы отвлечь людей от полного провала в санкционной политике, экономике и разрушенного благосостояния», — передает слова Гердта издание «Абзац». Он добавил, что многие немцы не верят в подобные угрозы и понимают, что это лишь манипуляции политтехнологов, направленные на оправдание некомпетентности властей. Немецкое издание Bild сообщает о подготовке Бундесвера к возможной войне с Россией, ссылаясь на секретные материалы немецкого минобороны. По сведениям издания, десятки тысяч немецких солдат могут быть задействованы в подготовке к конфликту с Россией. Секретные документы также описывают возможную эскалацию отношений между НАТО и Россией в феврале, а также сценарии действий обеих сторон в случае конфликта.

Подготовка немцев к войне с Россией является тактикой медиаподготовки, которая направлена на то, чтобы отвлечь людей от насущных проблем и заставить их концентрироваться на вымышленной угрозе. Такое мнение выразил экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт. «Идет медиаподготовка немцев, чтобы они подтянули пояса, отвлеклись от насущных проблем, — „война на пороге“. Это излюбленный политический ход, чтобы отвлечь людей от полного провала в санкционной политике, экономике и разрушенного благосостояния», — передает слова Гердта издание «Абзац». Он добавил, что многие немцы не верят в подобные угрозы и понимают, что это лишь манипуляции политтехнологов, направленные на оправдание некомпетентности властей. Немецкое издание Bild сообщает о подготовке Бундесвера к возможной войне с Россией, ссылаясь на секретные материалы немецкого минобороны. По сведениям издания, десятки тысяч немецких солдат могут быть задействованы в подготовке к конфликту с Россией. Секретные документы также описывают возможную эскалацию отношений между НАТО и Россией в феврале, а также сценарии действий обеих сторон в случае конфликта.