Экс-депутат бундестага объяснил, зачем немцев пугают войной с Россией

Экс-депутат бундестага Гердт: немцев хотят отвлечь от проблем войной с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Берлин, флаг германии, рейхстаг
Немцев пытаются отвлечь от насущных проблем, считает Гердт Фото:

Подготовка немцев к войне с Россией является тактикой медиаподготовки, которая направлена на то, чтобы отвлечь людей от насущных проблем и заставить их концентрироваться на вымышленной угрозе. Такое мнение выразил экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт.

«Идет медиаподготовка немцев, чтобы они подтянули пояса, отвлеклись от насущных проблем, — „война на пороге“. Это излюбленный политический ход, чтобы отвлечь людей от полного провала в санкционной политике, экономике и разрушенного благосостояния», — передает слова Гердта издание «Абзац». Он добавил, что многие немцы не верят в подобные угрозы и понимают, что это лишь манипуляции политтехнологов, направленные на оправдание некомпетентности властей.

Немецкое издание Bild сообщает о подготовке Бундесвера к возможной войне с Россией, ссылаясь на секретные материалы немецкого минобороны. По сведениям издания, десятки тысяч немецких солдат могут быть задействованы в подготовке к конфликту с Россией. Секретные документы также описывают возможную эскалацию отношений между НАТО и Россией в феврале, а также сценарии действий обеих сторон в случае конфликта.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подготовка немцев к войне с Россией является тактикой медиаподготовки, которая направлена на то, чтобы отвлечь людей от насущных проблем и заставить их концентрироваться на вымышленной угрозе. Такое мнение выразил экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт. «Идет медиаподготовка немцев, чтобы они подтянули пояса, отвлеклись от насущных проблем, — „война на пороге“. Это излюбленный политический ход, чтобы отвлечь людей от полного провала в санкционной политике, экономике и разрушенного благосостояния», — передает слова Гердта издание «Абзац». Он добавил, что многие немцы не верят в подобные угрозы и понимают, что это лишь манипуляции политтехнологов, направленные на оправдание некомпетентности властей. Немецкое издание Bild сообщает о подготовке Бундесвера к возможной войне с Россией, ссылаясь на секретные материалы немецкого минобороны. По сведениям издания, десятки тысяч немецких солдат могут быть задействованы в подготовке к конфликту с Россией. Секретные документы также описывают возможную эскалацию отношений между НАТО и Россией в феврале, а также сценарии действий обеих сторон в случае конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...