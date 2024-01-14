Глава Перми отреагировал на сообщения о готовящихся нападениях на школы

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что после поступивших анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы все здания образовательных учреждений были проверены. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале.
«Экстренные оперативные службы ночью проверили здания школ, угроз для безопасности детей и сотрудников нет. Школы города работают в штатном режиме», — рассказал Соснин.
Он также отметил, что в образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим. Сотрудникам были проведены дополнительные инструктажи. Были проверены системы безопасности.
Информация о готовящихся на пермские школы и торговые центры нападениях появилась в ряде telegram-каналов вечером 14 января. После этого силовики инициировали проверку, а в школах и ТЦ усилили меры безопасности.
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