14 января 2024

Глава Перми отреагировал на сообщения о готовящихся нападениях на школы

Мэр Перми Соснин: все школы проверены после сообщений о готовящихся нападениях
© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, соснин эдуард, эдуард соснин
Эдуард Соснин рассказал о проверках школ в своем telegram-канале Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что после поступивших анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы все здания образовательных учреждений были проверены. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале.

«Экстренные оперативные службы ночью проверили здания школ, угроз для безопасности детей и сотрудников нет. Школы города работают в штатном режиме», — рассказал Соснин.

Он также отметил, что в образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим. Сотрудникам были проведены дополнительные инструктажи. Были проверены системы безопасности.

Информация о готовящихся на пермские школы и торговые центры нападениях появилась в ряде telegram-каналов вечером 14 января. После этого силовики инициировали проверку, а в школах и ТЦ усилили меры безопасности.

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Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что после поступивших анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы все здания образовательных учреждений были проверены. Об этом он написал в своем официальном telegram-канале. «Экстренные оперативные службы ночью проверили здания школ, угроз для безопасности детей и сотрудников нет. Школы города работают в штатном режиме», — рассказал Соснин. Он также отметил, что в образовательных учреждениях Перми усилен пропускной режим. Сотрудникам были проведены дополнительные инструктажи. Были проверены системы безопасности. Информация о готовящихся на пермские школы и торговые центры нападениях появилась в ряде telegram-каналов вечером 14 января. После этого силовики инициировали проверку, а в школах и ТЦ усилили меры безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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