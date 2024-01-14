14 января 2024

Полиция обезвредила девять ОПГ, поставлявших наркотики в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, сизо, разбой, грабеж, полиция, арест, канвой, наряд полиции
Курганская полиция поймала несколько ОПГ с наркотиками Фото:

Сотрудники курганской полиции в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно преступное сообщество, которые поставляли наркотики в регион. Всего за год полицейские выявили 1306 наркопреступлений, сообщают в УМВД по Курганской области.

«В минувшем году сотрудники полиции региона ликвидировали девять организованных преступных групп и одно преступное сообщество, осуществлявшие производство, поставки и сбыт наркотиков в Курганской области и иных регионах России», — информирует сайт полиции. Уголовные дела возбудили против 38 человек. Спецслужбы ликвидировали восемь нарколабораторий.

За год сотрудники полиции выявили 1306 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Уголовные дела на 119 сбытчиков отправлены в суд.

Полиция проводит большой объем профилактической работы с молодежью. «Специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области провели 384 профилактических мероприятия с несовершеннолетними, которыми охвачено около 35 тысяч человек», — информирует полиция. Молодым людям рассказывают, какая ответственность полагается за распространение наркотиков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске задержали двух жителей Курганской области. Молодые люди решили сделать нарколабораторию. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Сотрудники курганской полиции в 2023 году ликвидировали девять ОПГ и одно преступное сообщество, которые поставляли наркотики в регион. Всего за год полицейские выявили 1306 наркопреступлений, сообщают в УМВД по Курганской области. «В минувшем году сотрудники полиции региона ликвидировали девять организованных преступных групп и одно преступное сообщество, осуществлявшие производство, поставки и сбыт наркотиков в Курганской области и иных регионах России», — информирует сайт полиции. Уголовные дела возбудили против 38 человек. Спецслужбы ликвидировали восемь нарколабораторий. За год сотрудники полиции выявили 1306 преступлений, связанных с распространением наркотиков. Уголовные дела на 119 сбытчиков отправлены в суд. Полиция проводит большой объем профилактической работы с молодежью. «Специалисты управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области провели 384 профилактических мероприятия с несовершеннолетними, которыми охвачено около 35 тысяч человек», — информирует полиция. Молодым людям рассказывают, какая ответственность полагается за распространение наркотиков. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске задержали двух жителей Курганской области. Молодые люди решили сделать нарколабораторию. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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