14 января 2024

Пермский депутат после хамского поста об СВО объявлен в международный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, медведев сергей
Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев уехал из РФ в Казахстан Фото:

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев объявлен в международный розыск. Он сбежал из России в Казахстан после того, как опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам.

«Медведев еще 13 января покинул пределы страны. Он отправился в Казахстан. Сразу после этого его объявили в международный розыск», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Сам Медведев в разговоре с URA.RU сообщил, что не покидал пределы РФ, но находится в «безопасном месте». После того как он опубликовал пост с критикой СВО, его исключили из фракции КПРФ.

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Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев объявлен в международный розыск. Он сбежал из России в Казахстан после того, как опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам. «Медведев еще 13 января покинул пределы страны. Он отправился в Казахстан. Сразу после этого его объявили в международный розыск», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сам Медведев в разговоре с URA.RU сообщил, что не покидал пределы РФ, но находится в «безопасном месте». После того как он опубликовал пост с критикой СВО, его исключили из фракции КПРФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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