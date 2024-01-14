Пермский депутат после хамского поста об СВО объявлен в международный розыск

15 января 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев уехал из РФ в Казахстан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев объявлен в международный розыск. Он сбежал из России в Казахстан после того, как опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам. «Медведев еще 13 января покинул пределы страны. Он отправился в Казахстан. Сразу после этого его объявили в международный розыск», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сам Медведев в разговоре с URA.RU сообщил, что не покидал пределы РФ, но находится в «безопасном месте». После того как он опубликовал пост с критикой СВО, его исключили из фракции КПРФ.

Депутат Пермской гордумы Сергей Медведев объявлен в международный розыск. Он сбежал из России в Казахстан после того, как опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с критикой спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым ведомствам. «Медведев еще 13 января покинул пределы страны. Он отправился в Казахстан. Сразу после этого его объявили в международный розыск», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Сам Медведев в разговоре с URA.RU сообщил, что не покидал пределы РФ, но находится в «безопасном месте». После того как он опубликовал пост с критикой СВО, его исключили из фракции КПРФ.