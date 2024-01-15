Курганский завод отправил 14 вездеходов в МЧС России. Фото

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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
В МЧС России поставили 14 вездеходов и 7 прицепов из Кургана Фото:

Курганский завод «Вездеходы «Бурлак» поставил 14 единиц спецтехники и семь прицепов в МЧС России для работы в северных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В декабре 2023 года поставили в ряды МЧС России 14 „Бурлаков“ и семь прицепов. Техника равномерно распределена по семи северным регионам страны», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Вездеходы «Бурлак» появились в Ненецком автономном округе, Красноярском крае, республиках Якутия и Коми. Также спецтехника работает в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Все машины созданы по спецзаказу, согласно техническому заданию от МЧС России.

Ранее URA.RU писало, что производитель вездеходов из Кургана представил новую разработку — «Бурлак» 8×8. Он гораздо комфортнее и более проходимая, сообщали в пресс-службе завода. Еще одним из отличий является наличие восьми колес и возможность перевозить более тяжелые грузы.

Курганское предприятие отправило в МЧС России 14 вездеходов «Бурлак» и семь прицепов
Курганское предприятие отправило в МЧС России 14 вездеходов «Бурлак» и семь прицепов
Фото:
Спецмашины появились в северных регионах страны
Спецмашины появились в северных регионах страны
Фото:

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Курганский завод «Вездеходы «Бурлак» поставил 14 единиц спецтехники и семь прицепов в МЧС России для работы в северных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «В декабре 2023 года поставили в ряды МЧС России 14 „Бурлаков“ и семь прицепов. Техника равномерно распределена по семи северным регионам страны», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Вездеходы «Бурлак» появились в Ненецком автономном округе, Красноярском крае, республиках Якутия и Коми. Также спецтехника работает в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Все машины созданы по спецзаказу, согласно техническому заданию от МЧС России. Ранее URA.RU писало, что производитель вездеходов из Кургана представил новую разработку — «Бурлак» 8×8. Он гораздо комфортнее и более проходимая, сообщали в пресс-службе завода. Еще одним из отличий является наличие восьми колес и возможность перевозить более тяжелые грузы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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