В МЧС России поставили 14 вездеходов и 7 прицепов из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод «Вездеходы «Бурлак» поставил 14 единиц спецтехники и семь прицепов в МЧС России для работы в северных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В декабре 2023 года поставили в ряды МЧС России 14 „Бурлаков“ и семь прицепов. Техника равномерно распределена по семи северным регионам страны», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Вездеходы «Бурлак» появились в Ненецком автономном округе, Красноярском крае, республиках Якутия и Коми. Также спецтехника работает в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях. Все машины созданы по спецзаказу, согласно техническому заданию от МЧС России.

Ранее URA.RU писало, что производитель вездеходов из Кургана представил новую разработку — «Бурлак» 8×8. Он гораздо комфортнее и более проходимая, сообщали в пресс-службе завода. Еще одним из отличий является наличие восьми колес и возможность перевозить более тяжелые грузы.

Курганское предприятие отправило в МЧС России 14 вездеходов «Бурлак» и семь прицепов Фото: сайт МЧС России mchs.gov.ru