«Уральским авиалиниям» грозит проверка из-за самолета с неисправным двигателем

15 января 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» дважды не смог взлететь из-за проблем с двигателем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уральским авиалиниям» может грозить проверка Госавианадзора из-за того, что авиакомпания дважды допустила до полетов самолет с неисправным двигателем. Как пишет telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник в федеральном Министерстве транспорта, проявление одного и того же дефекта два раза подряд говорит о некачественно выполненных работах по техобслуживанию и требует детального разбирательства. Первый рейс — SVR-219 Екатеринбург — Сочи — «Уральские авиалинии» должны были выполнить утром 15 января, но во время разгона пилоты прервали взлет, так как один из двигателей не вышел во взлетный режим. Airbus А321 отстранили от полетов, провели технические работы и вновь допустили до полетов. Утром 16 января самолет должен был вылететь в Сочи, но из-за нестабильных оборотов все того же первого двигателя пилоты снова прервали взлет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU пояснили, что были замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок найден дефект в той же системе, который во второй раз проявился иначе. Сейчас неисправность устраняют, замене подлежит топливорегулирующая аппаратура.

«Уральским авиалиниям» может грозить проверка Госавианадзора из-за того, что авиакомпания дважды допустила до полетов самолет с неисправным двигателем. Как пишет telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник в федеральном Министерстве транспорта, проявление одного и того же дефекта два раза подряд говорит о некачественно выполненных работах по техобслуживанию и требует детального разбирательства. Первый рейс — SVR-219 Екатеринбург — Сочи — «Уральские авиалинии» должны были выполнить утром 15 января, но во время разгона пилоты прервали взлет, так как один из двигателей не вышел во взлетный режим. Airbus А321 отстранили от полетов, провели технические работы и вновь допустили до полетов. Утром 16 января самолет должен был вылететь в Сочи, но из-за нестабильных оборотов все того же первого двигателя пилоты снова прервали взлет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU пояснили, что были замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок найден дефект в той же системе, который во второй раз проявился иначе. Сейчас неисправность устраняют, замене подлежит топливорегулирующая аппаратура.