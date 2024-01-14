Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга

15 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет из-за технических неполадок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга, прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся.



«[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга. Прервали взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.



Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга, прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся. «[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга. Прервали взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.