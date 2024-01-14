14 января 2024

Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, airbus321, аэрбас321
Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет из-за технических неполадок Фото:

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга, прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся.

«[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга. Прервали взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.

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Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга, прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся. «[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга. Прервали взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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