Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга

Самолет «Уральских авиалиний» прервал взлет из-за технических неполадок
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Екатеринбурга, прервал взлет. Рейс должен был отправиться из «Кольцово» в Сочи, но по техническим причинам вылет не состоялся.
«[Инцидент произошел] 15 января 2023 в 07.33 (мск) в аэропорту Екатеринбурга. Прервали взлет нестабильные обороты первого двигателя», — говорится в сообщении telegram-канала Avianincident.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации заметки ответ получен не был.
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