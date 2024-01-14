Продукцию бренда стали распродавать сразу после ухода McDonald’s из России
В Тюмени целлофановый пакет из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за один миллион рублей. Информация опубликована на сервисе бесплатных объявлений.
«Целлофановый пакет МсDonald’s. Размер 45 на 40 см. Стоимость — один миллион рублей», — указано в объявлении.
Распродавать продукцию с символикой МсDonald’s горожане стали после ухода бренда из России. После ребрендинга рестораны открылись под новым названием «Вкусно — и точка».
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