14 января 2024

В Тюмени продают пакет из McDonald’s за миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж логотипа Макдональдс. Тюмень, закрытие макдональдс, смена вывески макдональдс, демонтаж макдональдс,  McDonalds
Продукцию бренда стали распродавать сразу после ухода McDonald’s из России Фото:

В Тюмени целлофановый пакет из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за один миллион рублей. Информация опубликована на сервисе бесплатных объявлений.

«Целлофановый пакет МсDonald’s. Размер 45 на 40 см. Стоимость — один миллион рублей», — указано в объявлении.

Распродавать продукцию с символикой МсDonald’s горожане стали после ухода бренда из России. После ребрендинга рестораны открылись под новым названием « Вкусно — и точка».

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В Тюмени целлофановый пакет из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за один миллион рублей. Информация опубликована на сервисе бесплатных объявлений. «Целлофановый пакет МсDonald’s. Размер 45 на 40 см. Стоимость — один миллион рублей», — указано в объявлении. Распродавать продукцию с символикой МсDonald’s горожане стали после ухода бренда из России. После ребрендинга рестораны открылись под новым названием « Вкусно — и точка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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