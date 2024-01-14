В Тюмени продают пакет из McDonald’s за миллион рублей

15 января 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Продукцию бренда стали распродавать сразу после ухода McDonald’s из России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени целлофановый пакет из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за один миллион рублей. Информация опубликована на сервисе бесплатных объявлений. «Целлофановый пакет МсDonald’s. Размер 45 на 40 см. Стоимость — один миллион рублей», — указано в объявлении. Распродавать продукцию с символикой МсDonald’s горожане стали после ухода бренда из России. После ребрендинга рестораны открылись под новым названием « Вкусно — и точка».

В Тюмени целлофановый пакет из сети фаст-фуда McDonald’s, ушедшей из России, продают за один миллион рублей. Информация опубликована на сервисе бесплатных объявлений. «Целлофановый пакет МсDonald’s. Размер 45 на 40 см. Стоимость — один миллион рублей», — указано в объявлении. Распродавать продукцию с символикой МсDonald’s горожане стали после ухода бренда из России. После ребрендинга рестораны открылись под новым названием « Вкусно — и точка».