Военкоры рассказали, как раненый российский пилот сажал подбитый Ил-22

Военкор Котенок назвал подвигом то, как пилот посадил подбитый Ил-22

15 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Пилот совершил аварийную посадку на подбитом самолете в Анапе Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Азовским морем был подбит самолет Ил-22. Пилот сумел совершить аварийную посадку в Анапе. Посадить воздушное судно в таком состоянии является подвигом, сообщил военкор Юрий Котенок. «Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале . В свою очередь, блогер Сергей Колясников добавил, что нужно снять фильм о том, как пилот сажал разбитый самолет. По его словам, «если бы в стране было Министерство культуры, оно так бы и поступило». URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.

Над Азовским морем был подбит самолет Ил-22. Пилот сумел совершить аварийную посадку в Анапе. Посадить воздушное судно в таком состоянии является подвигом, сообщил военкор Юрий Котенок. «Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. В свою очередь, блогер Сергей Колясников добавил, что нужно снять фильм о том, как пилот сажал разбитый самолет. По его словам, «если бы в стране было Министерство культуры, оно так бы и поступило». URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.