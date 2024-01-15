Военкоры рассказали, как раненый российский пилот сажал подбитый Ил-22

Над Азовским морем был подбит самолет Ил-22. Пилот сумел совершить аварийную посадку в Анапе. Посадить воздушное судно в таком состоянии является подвигом, сообщил военкор Юрий Котенок.
«Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. В свою очередь, блогер Сергей Колясников добавил, что нужно снять фильм о том, как пилот сажал разбитый самолет. По его словам, «если бы в стране было Министерство культуры, оно так бы и поступило».
URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.
Над Азовским морем был подбит самолет Ил-22. Пилот сумел совершить аварийную посадку в Анапе. Посадить воздушное судно в таком состоянии является подвигом, сообщил военкор Юрий Котенок. «Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. В свою очередь, блогер Сергей Колясников добавил, что нужно снять фильм о том, как пилот сажал разбитый самолет. По его словам, «если бы в стране было Министерство культуры, оно так бы и поступило». URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.