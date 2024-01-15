Военкоры рассказали, как раненый российский пилот сажал подбитый Ил-22

Военкор Котенок назвал подвигом то, как пилот посадил подбитый Ил-22
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, сокол, ввс россии, миг 31, 774 полк, миг - 31, самолет истребитель
Пилот совершил аварийную посадку на подбитом самолете в Анапе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Азовским морем был подбит самолет Ил-22. Пилот сумел совершить аварийную посадку в Анапе. Посадить воздушное судно в таком состоянии является подвигом, сообщил военкор Юрий Котенок.

«Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. В свою очередь, блогер Сергей Колясников добавил, что нужно снять фильм о том, как пилот сажал разбитый самолет. По его словам, «если бы в стране было Министерство культуры, оно так бы и поступило».

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.

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Над Азовским морем был подбит самолет Ил-22. Пилот сумел совершить аварийную посадку в Анапе. Посадить воздушное судно в таком состоянии является подвигом, сообщил военкор Юрий Котенок. «Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — пишет военкор Котенок в своем telegram-канале. В свою очередь, блогер Сергей Колясников добавил, что нужно снять фильм о том, как пилот сажал разбитый самолет. По его словам, «если бы в стране было Министерство культуры, оно так бы и поступило». URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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