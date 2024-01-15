15 января 2024

В Тюмени владельцы электрокаров уходят на заработки в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Среди самых популярных моделей электрокаров, на которых таксуют тюменцы, — Nissan Leaf, BAW Fenix и «Москвич 3» Фото:

В Тюмени водители электрокаров сотрудничают с сервисами такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Максим». Ранее агентство писало о том, что на улицах города были замечены автомобили с надписью «Электротакси».

«В Тюмени с сервисом сотрудничают водители на электрокарах. Самые распространенные модели — Nissan Leaf, BAW Fenix и „Москвич 3“. Общая доля таких автомобилей в городе небольшая — менее 1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим».

Там добавили, что специального тарифа для элекромобилей у сервиса нет. Однако при оформлении заказа пользователь может указать, что хочет совершить поездку на автомобиле с электродвигателем. При этом из-за небольшого количества электрокаров время ожидания машины может быть увеличено.

Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Электрокары приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+».

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В Тюмени водители электрокаров сотрудничают с сервисами такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Максим». Ранее агентство писало о том, что на улицах города были замечены автомобили с надписью «Электротакси». «В Тюмени с сервисом сотрудничают водители на электрокарах. Самые распространенные модели — Nissan Leaf, BAW Fenix и „Москвич 3“. Общая доля таких автомобилей в городе небольшая — менее 1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Там добавили, что специального тарифа для элекромобилей у сервиса нет. Однако при оформлении заказа пользователь может указать, что хочет совершить поездку на автомобиле с электродвигателем. При этом из-за небольшого количества электрокаров время ожидания машины может быть увеличено. Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Электрокары приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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