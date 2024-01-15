В Тюмени владельцы электрокаров уходят на заработки в такси

16 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Среди самых популярных моделей электрокаров, на которых таксуют тюменцы, — Nissan Leaf, BAW Fenix и «Москвич 3» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени водители электрокаров сотрудничают с сервисами такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Максим». Ранее агентство писало о том, что на улицах города были замечены автомобили с надписью «Электротакси». «В Тюмени с сервисом сотрудничают водители на электрокарах. Самые распространенные модели — Nissan Leaf, BAW Fenix и „Москвич 3“. Общая доля таких автомобилей в городе небольшая — менее 1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Там добавили, что специального тарифа для элекромобилей у сервиса нет. Однако при оформлении заказа пользователь может указать, что хочет совершить поездку на автомобиле с электродвигателем. При этом из-за небольшого количества электрокаров время ожидания машины может быть увеличено. Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Электрокары приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+».

В Тюмени водители электрокаров сотрудничают с сервисами такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Максим». Ранее агентство писало о том, что на улицах города были замечены автомобили с надписью «Электротакси». «В Тюмени с сервисом сотрудничают водители на электрокарах. Самые распространенные модели — Nissan Leaf, BAW Fenix и „Москвич 3“. Общая доля таких автомобилей в городе небольшая — менее 1%», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Там добавили, что специального тарифа для элекромобилей у сервиса нет. Однако при оформлении заказа пользователь может указать, что хочет совершить поездку на автомобиле с электродвигателем. При этом из-за небольшого количества электрокаров время ожидания машины может быть увеличено. Ранее URA.RU писало о том, что на улицах Тюмени появились электромобили российского бренда Evolute с обозначением «Электротакси». Электрокары приезжают на заявки в случайном порядке при выборе тарифных планов «Комфорт» и «Комфорт+».