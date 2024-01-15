Финансисты рассказали, во что лучше всего вложиться тюменскому миллиардеру

Брокеры Тюмени помогут лотерейному миллиардеру правильно инвестировать выигрыш

Самым надежным способом инвестиций в банках считают депозиты и ценные бумаги Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Жителю Тюменской области, который стал обладателем «Новогоднего миллиарда» от «Столото», рекомендуют положить деньги на депозит с индивидуальными условиями или инвестировать в ценные бумаги, которые зависят от величины ключевой ставки. Об этом URA.RU рассказал управляющий банком ВТБ в регионе Евгений Федосов.

«Депозит на индивидуальных условиях под 15,75% через год может принести к сумме выигрыша дополнительно еще почти 134 млн рублей. А ценные бумаги с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке, при сохранении сегодняшнего уровня в 16% через год увеличат вложения с 850 млн до 986 млн рублей», — рассказал URA.RU Федосов.

В «Сбербанке» одним из самых стабильных вложений в настоящий момент считают золото и обезличенные металлические счета. «В среднем ежемесячно тюменцы открывают 65 таких счетов. Общий объем средств, вложенных в желтый металл в обезличенной форме, традиционно один из самых высоких», — пояснили в пресс-службе финансовой структуры.

Привычные ранее инвестиции в недвижимость сейчас считают одними из самых рискованных. В объединении риэлторов Тюменской области URA.RU пояснили, что это связано с нестабильной ситуацией на рынке. «Сейчас в Тюмени рынок скудный; дешевых и выгодных покупок на нем практически нет. И нет гарантии, что завтра ключевая ставка снова не вырастет. В таких условиях рентабельность недвижимости оценить невозможно», — сообщил URA.RU источник в объединении.

В любом случае финансовые аналитики ведущих банков рекомендуют тюменскому лотерейному миллиардеру не заниматься инвестициями самостоятельно, а обратиться к профессиональным брокерам. Ранее URA.RU рассказало, сколько денег в метрах и килограммах получит тюменский победитель «Новогоднего миллиарда».