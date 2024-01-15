Тюменец, выигравший в лотерее, получит 850 миллионов рублей

Новоиспеченный миллиардер получил бы на руки 170 тысяч пятитысячных купюр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

По данным «Столото», выигравший в лотерее миллиард рублей тюменец после вычета налогов получит 850 миллионов. URA.RU подготовило инфографику — сколько килограммов, метров и тысяч купюр получит тюменец благодаря счастливому билету.

По данным сервиса «Банки.ру», вес одной пятитысячной купюры составляет один грамм, высота — 0,0125 сантиметров, ширина — 15,7, а длина — 6,9. Исходя из этих данных корреспондент агентства рассчитал, что новоиспеченный миллиардер получил бы на руки 170 тысяч пятитысячных купюр весом 170 килограммов. Если выигранные деньги выложить в линию, прикладывая их друг к другу короткой стороной, то размер полосы составит 26,7 километра. Примерно такое расстояние между Тюменью и селом Перевалово.

Высота башни из банкнот, выигранных тюменцем, составит около 21,25 метра и достигнет 7-8-го этажа дома. А чтобы заработать такие деньги, тюменцам при средней зарплате в 71 тысячу рублей в месяц придется копить 997 лет.

Ранее URA.RU писало, что в Москве объявился победитель лотереи «Русское лото». Житель Тюмени стал обладателем миллиарда рублей. Для оформления выигрыша он приехал в столицу в лотерейный центр «Столото». Свой приз он получит на банковский счет в течение 180 дней.