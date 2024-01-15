Тюменским снайперам доставили на СВО прицелы и винтовки

15 января 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменским снайперам в зону проведения спецоперации доставили винтовки и прицелы. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов. Теперь в арсенале военнослужащих — зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время», — сообщили в инфоцентре. Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь. Военнослужащие протестировали новое оборудование на полигоне.

Тюменским снайперам в зону проведения спецоперации доставили винтовки и прицелы. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов. Теперь в арсенале военнослужащих — зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время», — сообщили в инфоцентре. Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь. Военнослужащие протестировали новое оборудование на полигоне.