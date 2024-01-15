Тюменским снайперам доставили на СВО прицелы и винтовки

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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу,  stock
Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменским снайперам в зону проведения спецоперации доставили винтовки и прицелы. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

«Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов. Теперь в арсенале военнослужащих — зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время», — сообщили в инфоцентре.

Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь. Военнослужащие протестировали новое оборудование на полигоне.

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Тюменским снайперам в зону проведения спецоперации доставили винтовки и прицелы. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. «Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов. Теперь в арсенале военнослужащих — зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время», — сообщили в инфоцентре. Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь. Военнослужащие протестировали новое оборудование на полигоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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