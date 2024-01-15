Тюменским снайперам доставили на СВО прицелы и винтовки

Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Тюменским снайперам в зону проведения спецоперации доставили винтовки и прицелы. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Специальные оптические приборы необходимы для более четкой работы группы снайперов. Теперь в арсенале военнослужащих — зрительная труба с 70-кратным приближением, прицелы на крупнокалиберные и обычные винтовки, тепловизионные насадки на прицелы, позволяющие работать в ночное время», — сообщили в инфоцентре.
Бойцы поблагодарили губернатора региона Александра Моора и жителей за помощь. Военнослужащие протестировали новое оборудование на полигоне.
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