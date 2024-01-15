15 января 2024

В ХМАО назвали самые дефицитные профессии в новом году

HeadHunter: в Югре дефицит продавцов, менеджеров по продажам и водителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, продавец, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , консультант, тц мега
В ХМАО недостаток кадров сильнее всего ощущается в сфере рабочего персонала Фото:

Самый большой дефицит работников в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается среди продавцов-консультантов. Также на рынке труда востребованы менеджеры по продажам и водители. Данную статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter.

«На сегодняшний день работодатели ищут продавцов-консультантов (12% от общего объема вакансий), менеджеров по продажам (8%), водителей (7%), курьеров, операторов call-центра, машинистов (3% в каждой специализации)», — утверждают аналитики. Кроме того, среди специалистов в дефиците повара, врачи, электромонтажники и автослесари.

Существеннее всего недостаток кадров ощущается в сфере рабочего персонала. Также он затрагивает транспортные структуры и медицину, касаясь даже руководящих должностей.

Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно искали автомойщиков и поваров.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самый большой дефицит работников в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается среди продавцов-консультантов. Также на рынке труда востребованы менеджеры по продажам и водители. Данную статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter. «На сегодняшний день работодатели ищут продавцов-консультантов (12% от общего объема вакансий), менеджеров по продажам (8%), водителей (7%), курьеров, операторов call-центра, машинистов (3% в каждой специализации)», — утверждают аналитики. Кроме того, среди специалистов в дефиците повара, врачи, электромонтажники и автослесари. Существеннее всего недостаток кадров ощущается в сфере рабочего персонала. Также он затрагивает транспортные структуры и медицину, касаясь даже руководящих должностей. Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно искали автомойщиков и поваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...