В ХМАО назвали самые дефицитные профессии в новом году

HeadHunter: в Югре дефицит продавцов, менеджеров по продажам и водителей

16 января 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

В ХМАО недостаток кадров сильнее всего ощущается в сфере рабочего персонала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Самый большой дефицит работников в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается среди продавцов-консультантов. Также на рынке труда востребованы менеджеры по продажам и водители. Данную статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter. «На сегодняшний день работодатели ищут продавцов-консультантов (12% от общего объема вакансий), менеджеров по продажам (8%), водителей (7%), курьеров, операторов call-центра, машинистов (3% в каждой специализации)», — утверждают аналитики. Кроме того, среди специалистов в дефиците повара, врачи, электромонтажники и автослесари. Существеннее всего недостаток кадров ощущается в сфере рабочего персонала. Также он затрагивает транспортные структуры и медицину, касаясь даже руководящих должностей. Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно искали автомойщиков и поваров.

Самый большой дефицит работников в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается среди продавцов-консультантов. Также на рынке труда востребованы менеджеры по продажам и водители. Данную статистику URA.RU предоставили эксперты онлайн-платформы HeadHunter. «На сегодняшний день работодатели ищут продавцов-консультантов (12% от общего объема вакансий), менеджеров по продажам (8%), водителей (7%), курьеров, операторов call-центра, машинистов (3% в каждой специализации)», — утверждают аналитики. Кроме того, среди специалистов в дефиците повара, врачи, электромонтажники и автослесари. Существеннее всего недостаток кадров ощущается в сфере рабочего персонала. Также он затрагивает транспортные структуры и медицину, касаясь даже руководящих должностей. Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2023 года в Ханты-Мансийском автономном округе образовалась острая нехватка токарей и фрезеровщиков. Также работодатели активно искали автомойщиков и поваров.