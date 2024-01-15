В Салехарде в арт-резиденции прошел показ мод. Фото, видео

Восемь девушек из Салехарда стали участницами показа мод
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В Салехарде в арт-резиденции «Полярис» прошел показ мод (фото из архива) Фото:

Восемь девушек из Салехарда приняли участие в показе мод, прошедшем в арт-резиденции «Полярис». Организаторы события приглашают девушек к участию в следующем мероприятии, которое ориентировочно будет приурочено к Международному женскому Дню, рассказала URA.RU одна из зрительниц конкурса.

«Показ мод был частью праздничного концерта, приуроченного к празднованию Старого Нового года. В нем приняли участие восемь жительниц окружной столицы, это было смело и феерично, организаторы думают повторить показ ближе к 8 Марта», — рассказала корреспонденту агентства собеседница.

Показ мод был частью праздничного концерта вокальной студии. Специально для него стилист-визажист Зара Тохтамышева подобрала для каждой из девушек персональный образ.

Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на Всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Она победила в номинации «Королева подиума».

Участницы модного показа, прошедшего в Салехарде
Участницы модного показа, прошедшего в Салехарде
Фото:

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Восемь девушек из Салехарда приняли участие в показе мод, прошедшем в арт-резиденции «Полярис». Организаторы события приглашают девушек к участию в следующем мероприятии, которое ориентировочно будет приурочено к Международному женскому Дню, рассказала URA.RU одна из зрительниц конкурса. «Показ мод был частью праздничного концерта, приуроченного к празднованию Старого Нового года. В нем приняли участие восемь жительниц окружной столицы, это было смело и феерично, организаторы думают повторить показ ближе к 8 Марта», — рассказала корреспонденту агентства собеседница. Показ мод был частью праздничного концерта вокальной студии. Специально для него стилист-визажист Зара Тохтамышева подобрала для каждой из девушек персональный образ. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на Всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Она победила в номинации «Королева подиума».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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