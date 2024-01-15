В Салехарде в арт-резиденции прошел показ мод. Фото, видео

Восемь девушек из Салехарда стали участницами показа мод

15 января 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Салехарде в арт-резиденции «Полярис» прошел показ мод (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Восемь девушек из Салехарда приняли участие в показе мод, прошедшем в арт-резиденции «Полярис». Организаторы события приглашают девушек к участию в следующем мероприятии, которое ориентировочно будет приурочено к Международному женскому Дню, рассказала URA.RU одна из зрительниц конкурса. «Показ мод был частью праздничного концерта, приуроченного к празднованию Старого Нового года. В нем приняли участие восемь жительниц окружной столицы, это было смело и феерично, организаторы думают повторить показ ближе к 8 Марта», — рассказала корреспонденту агентства собеседница. Показ мод был частью праздничного концерта вокальной студии. Специально для него стилист-визажист Зара Тохтамышева подобрала для каждой из девушек персональный образ. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на Всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Она победила в номинации «Королева подиума». Участницы модного показа, прошедшего в Салехарде Фото: читатель URA.RU

Восемь девушек из Салехарда приняли участие в показе мод, прошедшем в арт-резиденции «Полярис». Организаторы события приглашают девушек к участию в следующем мероприятии, которое ориентировочно будет приурочено к Международному женскому Дню, рассказала URA.RU одна из зрительниц конкурса. «Показ мод был частью праздничного концерта, приуроченного к празднованию Старого Нового года. В нем приняли участие восемь жительниц окружной столицы, это было смело и феерично, организаторы думают повторить показ ближе к 8 Марта», — рассказала корреспонденту агентства собеседница. Показ мод был частью праздничного концерта вокальной студии. Специально для него стилист-визажист Зара Тохтамышева подобрала для каждой из девушек персональный образ. Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на Всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Она победила в номинации «Королева подиума».