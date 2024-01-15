Восемь девушек из Салехарда приняли участие в показе мод, прошедшем в арт-резиденции «Полярис». Организаторы события приглашают девушек к участию в следующем мероприятии, которое ориентировочно будет приурочено к Международному женскому Дню, рассказала URA.RU одна из зрительниц конкурса.
«Показ мод был частью праздничного концерта, приуроченного к празднованию Старого Нового года. В нем приняли участие восемь жительниц окружной столицы, это было смело и феерично, организаторы думают повторить показ ближе к 8 Марта», — рассказала корреспонденту агентства собеседница.
Показ мод был частью праздничного концерта вокальной студии. Специально для него стилист-визажист Зара Тохтамышева подобрала для каждой из девушек персональный образ.
Ранее URA.RU рассказало, что жительница Салехарда Ольга Уразова была отмечена высокой наградой на Всероссийском конкурсе красоты Queen beauty в Москве. Она победила в номинации «Королева подиума».
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