Полиция проверяет youtube-сериал с поющими в унитазе головами, который сводит детей с ума

Полиция из-за жалоб проверяет youtube-сериал Skibidi Toilet
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Житель Москвы обратился в полицию с просьбой заблокировать серию видео Skibidi Toilet Фото:

Полиция проводит проверку youtube-сериала Skibidi Toilet, в котором в унитазе находятся поющие головы. Согласно обращениям россиян, эта серия мультфильмов сводит детей с ума и пагубно влияет на них. Об этом сообщил источник.

«Поступило обращение от жителя Москвы о необходимости блокировки в сети Интернет видеоматериалов в виде коротких фильмов Skibidi Toilet, который пагубно влияет на детей. После обращения полиция начала проверку», — передает ИА «Регнум» информацию от собеседника. Также будет назначен сотрудник для сбора материалов по заявлению.

Отмечается, что мультфильм собрал уже сотни миллионов просмотров. В связи с тем, что дети все больше смотрят эти видео, алгоритмы YouTube предлагают пользователям в их рекомендациях посмотреть его.

Skibidi Toilet — это веб-сериал, который с 2023 года выходит на youtube-канале «DaFuq?! Boom!». Его создателем выступает студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Андрей Герасимов. Он в шутку создал видео с говорящей головой в унитазе, и оно набрало большое количество просмотров. Именно поэтому студент решил создать целый мини-сериал. Фраза поющих голов стала мемом в Сети. Некоторые видео Skibidi Toilet собирают свыше 150 млн просмотров. Популярностью сериал пользуется в основном у детской аудитории.

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Полиция проводит проверку youtube-сериала Skibidi Toilet, в котором в унитазе находятся поющие головы. Согласно обращениям россиян, эта серия мультфильмов сводит детей с ума и пагубно влияет на них. Об этом сообщил источник. «Поступило обращение от жителя Москвы о необходимости блокировки в сети Интернет видеоматериалов в виде коротких фильмов Skibidi Toilet, который пагубно влияет на детей. После обращения полиция начала проверку», — передает ИА «Регнум» информацию от собеседника. Также будет назначен сотрудник для сбора материалов по заявлению. Отмечается, что мультфильм собрал уже сотни миллионов просмотров. В связи с тем, что дети все больше смотрят эти видео, алгоритмы YouTube предлагают пользователям в их рекомендациях посмотреть его. Skibidi Toilet — это веб-сериал, который с 2023 года выходит на youtube-канале «DaFuq?! Boom!». Его создателем выступает студент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Андрей Герасимов. Он в шутку создал видео с говорящей головой в унитазе, и оно набрало большое количество просмотров. Именно поэтому студент решил создать целый мини-сериал. Фраза поющих голов стала мемом в Сети. Некоторые видео Skibidi Toilet собирают свыше 150 млн просмотров. Популярностью сериал пользуется в основном у детской аудитории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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