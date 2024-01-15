Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно США

15 января 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Американский корабль был атакован йеменским движением «Ансар Аллах» Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель йеменского движения Яхья Сариа. «Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», — передает его слова телеканал Al Masirah. Он отметил, что «попадание было прямым». Хуситы заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов сообщило об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.

Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель йеменского движения Яхья Сариа. «Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», — передает его слова телеканал Al Masirah. Он отметил, что «попадание было прямым». Хуситы заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов сообщило об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.