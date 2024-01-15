Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно США

Американский корабль был атакован йеменским движением «Ансар Аллах»
новость из сюжетаВоенная операция США и Великобритании против хуситов
Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель йеменского движения Яхья Сариа.
«Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», —
Хуситы заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов сообщило об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.
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