Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на судно США

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Американский корабль был атакован йеменским движением «Ансар Аллах» Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель йеменского движения Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», — передает его слова телеканал Al Masirah. Он отметил, что «попадание было прямым».

Хуситы заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов сообщило об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.

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Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Об этом сообщил представитель йеменского движения Яхья Сариа. «Военно-морские силы Йемена провели операцию против американского судна в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», — передает его слова телеканал Al Masirah. Он отметил, что «попадание было прямым». Хуситы заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов сообщило об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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