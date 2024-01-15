Во Франции объяснили, почему Германия готовится к войне с Россией

Филиппо: Германии нужна война с Россией, чтобы запугать собственный народ

16 января 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Для Германии война станет отвлекающим маневром Фото: Николай Бастриков © URA.RU Германии якобы необходимо начать военные действия против России, чтобы напугать собственный народ и избежать социального взрыва. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал политик в социальной сети X (бывший Twitter). Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ сообщил, что Германия начала подготовку к войне между НАТО и Россией. Согласно данным немецкого минобороны, противостояние может начаться летом 2025 года. В самой Германии беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Военный план бундесвера якобы является очень точным и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза для подавления «социального взрыва», считает Филиппо. Согласно секретным документам, на которые ссылается Bild, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта.

Германии якобы необходимо начать военные действия против России, чтобы напугать собственный народ и избежать социального взрыва. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал политик в социальной сети X (бывший Twitter). Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ сообщил, что Германия начала подготовку к войне между НАТО и Россией. Согласно данным немецкого минобороны, противостояние может начаться летом 2025 года. В самой Германии беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Военный план бундесвера якобы является очень точным и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза для подавления «социального взрыва», считает Филиппо. Согласно секретным документам, на которые ссылается Bild, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта.