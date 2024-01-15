15 января 2024

Во Франции объяснили, почему Германия готовится к войне с Россией

Филиппо: Германии нужна война с Россией, чтобы запугать собственный народ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Для Германии война станет отвлекающим маневром Фото:

Германии якобы необходимо начать военные действия против России, чтобы напугать собственный народ и избежать социального взрыва. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал политик в социальной сети X (бывший Twitter).

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ сообщил, что Германия начала подготовку к войне между НАТО и Россией. Согласно данным немецкого минобороны, противостояние может начаться летом 2025 года. В самой Германии беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Военный план бундесвера якобы является очень точным и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза для подавления «социального взрыва», считает Филиппо.

Согласно секретным документам, на которые ссылается Bild, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта.

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Германии якобы необходимо начать военные действия против России, чтобы напугать собственный народ и избежать социального взрыва. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал политик в социальной сети X (бывший Twitter). Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ сообщил, что Германия начала подготовку к войне между НАТО и Россией. Согласно данным немецкого минобороны, противостояние может начаться летом 2025 года. В самой Германии беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Военный план бундесвера якобы является очень точным и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза для подавления «социального взрыва», считает Филиппо. Согласно секретным документам, на которые ссылается Bild, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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