Германии якобы необходимо начать военные действия против России, чтобы напугать собственный народ и избежать социального взрыва. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Война как отвлекающий маневр во избежание восстания народа против олигархии! Война как способ наведения страха, осадного положения», — написал политик в социальной сети X (бывший Twitter).
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ сообщил, что Германия начала подготовку к войне между НАТО и Россией. Согласно данным немецкого минобороны, противостояние может начаться летом 2025 года. В самой Германии беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Военный план бундесвера якобы является очень точным и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза для подавления «социального взрыва», считает Филиппо.
Согласно секретным документам, на которые ссылается Bild, уже в феврале может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Документ описывает, как РФ и НАТО будут действовать в случае возникновения конфликта.
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