15 января 2024

Котяков анонсировал указ Путина о кадровом резерве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, мчс, котяков антон
Указ может выйти в ближайшее время, заявил Антон Котяков Фото:

В России выйдет указ президента о кадровом резерве в РФ. Об этом заявил министр труда Антон Котяков.

«В ближайшее время, надеемся, выйдет указ, позволяющий формировать кадровый резерв во всей России. Включение в резерв — это один из инструментов социального лифта, сейчас молодые люди смотрят на работу с точки зрения повышения квалификации», — заявил Котяков на форуме «Малая Родина — сила России». Его слова приводят «Ведомости».

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года внес в Госдуму законопроект о предоставлении кандидатом на включение в федеральный кадровый резерв сведений о доходах. Изменения предполагается внести в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», они касаются учета при включении граждан в резерв госслужбы сведений о доходах, имуществе и обязательствах, передает телеканал «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России выйдет указ президента о кадровом резерве в РФ. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. «В ближайшее время, надеемся, выйдет указ, позволяющий формировать кадровый резерв во всей России. Включение в резерв — это один из инструментов социального лифта, сейчас молодые люди смотрят на работу с точки зрения повышения квалификации», — заявил Котяков на форуме «Малая Родина — сила России». Его слова приводят «Ведомости». Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года внес в Госдуму законопроект о предоставлении кандидатом на включение в федеральный кадровый резерв сведений о доходах. Изменения предполагается внести в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», они касаются учета при включении граждан в резерв госслужбы сведений о доходах, имуществе и обязательствах, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...