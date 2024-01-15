Котяков анонсировал указ Путина о кадровом резерве

16 января 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Указ может выйти в ближайшее время, заявил Антон Котяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России выйдет указ президента о кадровом резерве в РФ. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. «В ближайшее время, надеемся, выйдет указ, позволяющий формировать кадровый резерв во всей России. Включение в резерв — это один из инструментов социального лифта, сейчас молодые люди смотрят на работу с точки зрения повышения квалификации», — заявил Котяков на форуме «Малая Родина — сила России». Его слова приводят «Ведомости». Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года внес в Госдуму законопроект о предоставлении кандидатом на включение в федеральный кадровый резерв сведений о доходах. Изменения предполагается внести в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», они касаются учета при включении граждан в резерв госслужбы сведений о доходах, имуществе и обязательствах, передает телеканал «Царьград».

В России выйдет указ президента о кадровом резерве в РФ. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. «В ближайшее время, надеемся, выйдет указ, позволяющий формировать кадровый резерв во всей России. Включение в резерв — это один из инструментов социального лифта, сейчас молодые люди смотрят на работу с точки зрения повышения квалификации», — заявил Котяков на форуме «Малая Родина — сила России». Его слова приводят «Ведомости». Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года внес в Госдуму законопроект о предоставлении кандидатом на включение в федеральный кадровый резерв сведений о доходах. Изменения предполагается внести в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», они касаются учета при включении граждан в резерв госслужбы сведений о доходах, имуществе и обязательствах, передает телеканал «Царьград».