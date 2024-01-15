Кулеба допустил, что солдатам ВСУ придется сражаться лопатами

16 января 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Кулеба поставил ультиматум Киеву из-за финансовой помощи Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, то солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойдут воевать с помощью лопат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC. Так он ответил на вопрос о разногласиях в Вашингтоне по поводу финансовой помощи Киеву и как это влияет на настроения в украинской армии. Американский конгресс продолжает блокировать выделение финансовых средств для Украины. США больше не в состоянии отправлять Киеву военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Новое финансирование Украины так и не было согласовано, выделение помощи блокируется конгрессменами, настаивающими на финансировании охраны собственно американских границ, пишет «Царьград».

Если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, то солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойдут воевать с помощью лопат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC. Так он ответил на вопрос о разногласиях в Вашингтоне по поводу финансовой помощи Киеву и как это влияет на настроения в украинской армии. Американский конгресс продолжает блокировать выделение финансовых средств для Украины. США больше не в состоянии отправлять Киеву военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Новое финансирование Украины так и не было согласовано, выделение помощи блокируется конгрессменами, настаивающими на финансировании охраны собственно американских границ, пишет «Царьград».