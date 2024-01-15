15 января 2024

Кулеба допустил, что солдатам ВСУ придется сражаться лопатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
Кулеба поставил ультиматум Киеву из-за финансовой помощи Запада Фото:

Если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, то солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойдут воевать с помощью лопат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC. Так он ответил на вопрос о разногласиях в Вашингтоне по поводу финансовой помощи Киеву и как это влияет на настроения в украинской армии.

Американский конгресс продолжает блокировать выделение финансовых средств для Украины. США больше не в состоянии отправлять Киеву военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Новое финансирование Украины так и не было согласовано, выделение помощи блокируется конгрессменами, настаивающими на финансировании охраны собственно американских границ, пишет «Царьград».

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Если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, то солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойдут воевать с помощью лопат. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие [стран Запада], мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба в интервью американской телекомпании ABC. Так он ответил на вопрос о разногласиях в Вашингтоне по поводу финансовой помощи Киеву и как это влияет на настроения в украинской армии. Американский конгресс продолжает блокировать выделение финансовых средств для Украины. США больше не в состоянии отправлять Киеву военную помощь, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Новое финансирование Украины так и не было согласовано, выделение помощи блокируется конгрессменами, настаивающими на финансировании охраны собственно американских границ, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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