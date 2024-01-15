Над Воронежем сработала система ПВО, пишет telegram-канал Shot
В Воронеже прогремели мощные взрывы. Предварительно, сработала система ПВО, передает telegram-канал Shot.
«Мощные взрывы слышны над городом Воронеж. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По сообщениям местных жителей, прозвучало от пяти до девяти взрывов. От громких звуков тряслись окна в рамах, пишет telegram-канал.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.