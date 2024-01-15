Shot: в Воронеже прогремели мощные взрывы

16 января 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Над Воронежем сработала система ПВО, пишет telegram-канал Shot Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense В Воронеже прогремели мощные взрывы. Предварительно, сработала система ПВО, передает telegram-канал Shot. «Мощные взрывы слышны над городом Воронеж. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По сообщениям местных жителей, прозвучало от пяти до девяти взрывов. От громких звуков тряслись окна в рамах, пишет telegram-канал.

В Воронеже прогремели мощные взрывы. Предварительно, сработала система ПВО, передает telegram-канал Shot. «Мощные взрывы слышны над городом Воронеж. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По сообщениям местных жителей, прозвучало от пяти до девяти взрывов. От громких звуков тряслись окна в рамах, пишет telegram-канал.