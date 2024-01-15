15 января 2024

Shot: в Воронеже прогремели мощные взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пэтриот. ПВО. stock, нато, сша, пво, patriot,  stock, пэтриот
Над Воронежем сработала система ПВО, пишет telegram-канал Shot Фото:

В Воронеже прогремели мощные взрывы. Предварительно, сработала система ПВО, передает telegram-канал Shot.

«Мощные взрывы слышны над городом Воронеж. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По сообщениям местных жителей, прозвучало от пяти до девяти взрывов. От громких звуков тряслись окна в рамах, пишет telegram-канал.

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В Воронеже прогремели мощные взрывы. Предварительно, сработала система ПВО, передает telegram-канал Shot. «Мощные взрывы слышны над городом Воронеж. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По сообщениям местных жителей, прозвучало от пяти до девяти взрывов. От громких звуков тряслись окна в рамах, пишет telegram-канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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