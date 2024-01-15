Топ сфер, в которых свердловчане могут зарабатывать больше 100 тысяч рублей

В рейтинг отраслей, где жители Свердловской области могут зарабатывать больше 100 тысяч рублей ежемесячно, вошли специальности без опыта работы (30%), логистика, производство, строительство, а также стажировка. Об этом URA.RU рассказали в сервисе «Работа.ру».
«Больше всего вакансий в Свердловской области с зарплатой более 100 тысяч рублей доступны специалистам без специальной подготовки и опыта, их доля составляет 30%. Здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы, например, числа заключенных сделок, выполненных поездок или заказов. В большинстве своем такие условия содержатся в массовых профессиях», — сказано в сообщении.
Второе место занимает отрасль транспорта и логистики (24% от всех предложений работы). Далее идет производственный и агропромышленный сектор (22%). Еще 13% приходится на строительство и недвижимость. Каждое десятое высокооплачиваемое предложение (10%) относится к работе для студентов и стажировкам.
Самыми высокими зарплатами в Екатеринбурге в декабре 2023 года отличились ведущий менеджер по лизингу и комплектовщик на складе. Специалистам предлагают ежемесячный доход от 150 тысяч рублей.
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