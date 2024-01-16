«Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять сотрудников S7

16 января 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Сотрудники S7 могут перейти на работу в «Аэрофлот» и «Победу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять в свой штат сотрудников авиакомпании S7, попавших под сокращение. Трудоустройство возможно на конкурсной основе. «„Аэрофлот“ и „Победа“ готовы принять на работу бортпроводников московского офиса S7», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что прием на работу пройдет на конкурсной основе. Авиакомпания S7 сократит количество сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для усиления развития компании в регионах. Это решение было принято после сокращения рейсов из-за проблем с двигателями у некоторых лайнеров.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять в свой штат сотрудников авиакомпании S7, попавших под сокращение. Трудоустройство возможно на конкурсной основе. «„Аэрофлот“ и „Победа“ готовы принять на работу бортпроводников московского офиса S7», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что прием на работу пройдет на конкурсной основе. Авиакомпания S7 сократит количество сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для усиления развития компании в регионах. Это решение было принято после сокращения рейсов из-за проблем с двигателями у некоторых лайнеров.