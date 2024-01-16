«Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять сотрудников S7

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, салон, самолет, стюардесса
Сотрудники S7 могут перейти на работу в «Аэрофлот» и «Победу» Фото:

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять в свой штат сотрудников авиакомпании S7, попавших под сокращение. Трудоустройство возможно на конкурсной основе.

«„Аэрофлот“ и „Победа“ готовы принять на работу бортпроводников московского офиса S7», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что прием на работу пройдет на конкурсной основе.

Авиакомпания S7 сократит количество сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для усиления развития компании в регионах. Это решение было принято после сокращения рейсов из-за проблем с двигателями у некоторых лайнеров.

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» выразили готовность принять в свой штат сотрудников авиакомпании S7, попавших под сокращение. Трудоустройство возможно на конкурсной основе. «„Аэрофлот“ и „Победа“ готовы принять на работу бортпроводников московского офиса S7», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что прием на работу пройдет на конкурсной основе. Авиакомпания S7 сократит количество сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи для усиления развития компании в регионах. Это решение было принято после сокращения рейсов из-за проблем с двигателями у некоторых лайнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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