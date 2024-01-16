В Совфеде раскритиковали идею ВЭФ о нейтральном флоте в Черном море

Сенатор Климов: нейтральный флот в Черном море противоречит договору о Босфоре

16 января 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Не стоит расценивать предложение ВЭФ всерьез, заявил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Через турецкий пролив Босфор не сможет пройти ни один военный флот, принадлежащий черноморским странам. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ). «Всерьез смотреть на это как на международное решение не стоит. По этому соглашению (о правилах прохождения Босфора — прим. URA.RU) страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт», — сказал Климов РИА Новости. Он добавил, что Турция всегда строго соблюдала этот договор. В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что если нейтральный военный флот будет создан, то в него вряд ли войдет много стран. Он отметил, что у него есть сомнения, что найдется «хоть одна нейтральная страна», которая это сделает. Ранее в новом докладе ВЭФ сообщили, что в Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Отмечалось, что группа должна сопровождать транзитные через Черное море суда, чтобы обеспечить стабильность на мировых продовольственных рынках.

Через турецкий пролив Босфор не сможет пройти ни один военный флот, принадлежащий черноморским странам. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ). «Всерьез смотреть на это как на международное решение не стоит. По этому соглашению (о правилах прохождения Босфора — прим. URA.RU) страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт», — сказал Климов РИА Новости. Он добавил, что Турция всегда строго соблюдала этот договор. В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что если нейтральный военный флот будет создан, то в него вряд ли войдет много стран. Он отметил, что у него есть сомнения, что найдется «хоть одна нейтральная страна», которая это сделает. Ранее в новом докладе ВЭФ сообщили, что в Черном море нейтральным государствам необходимо создать военно-морскую оперативную группу для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона зерно и удобрения. Отмечалось, что группа должна сопровождать транзитные через Черное море суда, чтобы обеспечить стабильность на мировых продовольственных рынках.