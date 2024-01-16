Незаконно проданный остров под Новосибирском вернули государству

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Прокуратура в Новосибирской области добилась возвращения в собственность государства острова Огуречный Фото:

В Новосибирской области вернут в собственность государства острова Огуречный на территории водохранилища, который был незаконно продан бывшим главой Искитимского района. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Суд признал договор купли-продажи недействительным, истребовал в федеральную собственность 106 земельных участков», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что решение суда было исполнено в отношении 27 земельных участков площадью свыше 32 тысяч кв. м.

В октябре 2023 года Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил к 110 тысяч рублей штрафа бывшего главу этого района Олега Лагоду по делу о продаже острова Огуречный в Новосибирском водохранилище. В июне 2013 года он, вопреки установленным законам, подписал постановление о предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе.

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В Новосибирской области вернут в собственность государства острова Огуречный на территории водохранилища, который был незаконно продан бывшим главой Искитимского района. Об этом сообщила прокуратура региона. «Суд признал договор купли-продажи недействительным, истребовал в федеральную собственность 106 земельных участков», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что решение суда было исполнено в отношении 27 земельных участков площадью свыше 32 тысяч кв. м. В октябре 2023 года Искитимский районный суд Новосибирской области приговорил к 110 тысяч рублей штрафа бывшего главу этого района Олега Лагоду по делу о продаже острова Огуречный в Новосибирском водохранилище. В июне 2013 года он, вопреки установленным законам, подписал постановление о предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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